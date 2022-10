Ukraine: les forces russes aux portes de Bakhmout

C’est la première fois depuis la contre-offensive de l’Ukraine que les forces pro-russes peuvent afficher une progression militaire. Ils ont affirmé, ce jeudi 13 octobre, se trouver aux portes de Bakhmout, après la capture de deux villages près de cette ville de l'Est de l'Ukraine qu'elles tentent de conquérir depuis l'été.

Avec notre correspondante à Moscou, Anissa El Jabri

Cela fait deux mois que les forces russes et pro-russes se heurtent à la résistance ukrainienne à Bakhmout, qu'ils appellent, eux, Artyomovsk, et des mois qu’ils tentent aussi au nord de Donetsk, la prise d'Avdiivka, une ville forteresse.

Cette fois-ci, leur progression semble réelle et ils ne lésinent pas sur la communication avec des images de leurs troupes dans les faubourgs vides de Bakhmout. Depuis deux semaines, l’intensité des combats a redoublé dans cette ville qui comptait 70 000 habitants avant le 24 février. En tout cas, il n’en faut pas plus à un célèbre correspondant militaire russe pour dire ce matin sur sa chaîne de télévision, « les Ukrainiens fuient comme des souris, nous avons repris l’initiative ».

La mobilisation en Russie bat son plein

L’annonce tombe au moment où la mobilisation en Russie bat toujours son plein. Les recrutements continuent, mais d’autres s’entraînent déjà. Là aussi, les médias d’État russes rendent compte intensivement des préparatifs, faisant le tour des bureaux de recrutement dans tout le pays, avec des témoignages de Russes disant leur joie de faire leur devoir patriotique. La presse, elle, distribue aussi des conseils sur « comment bien se comporter sur le champ de bataille ».

Extraits de ceux du correspondant militaire russe Alexandre Kots, lui-même dans le Donbass depuis des mois pour la Komsomolskaya Pravda. « Ecoutez le ciel à cause des drones, ne vous mettez pas à courir en cas de tirs, mais jetez-vous au sol puis rampez. Et pour ne pas être repérés : n’allumez pas de feux, enterrez vos déchets, désactivez toute géolocalisation. Surtout, quand vous êtes au téléphone, rappelez-vous : chacune de vos conversations est écoutée et enregistrée par l'ennemi. »

