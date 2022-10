Guerre civile espagnole: les restes du fondateur de la Phalange transférés du Valle de los Caidos

La période dictatoriale et la dure guerre civile espagnole (1936 -1939) s’invitent de nouveau dans l’actualité ibérique. La loi de la mémoire historique, promue par les socialistes au pouvoir, vient tout juste d’être approuvée au Sénat avant son entrée en vigueur et fait que le grand mausolée du Valle de los Caidos, à l’ouest de Madrid, est devenu un cimetière civil, et non plus religieux. La conséquence est que la famille du fondateur de la Phalange, Jose Antonio Primo de Rivera, demande son exhumation.

En octobre 2019, le dictateur Franco avait déjà été exhumé pour être enterré dans un cimetière privé. C’est donc le tour de Jose Antonio Primo de Rivera.

José Antonio Primo de Rivera était le fils d’un dictateur qui a gouverné l’Espagne au début du XXᵉ siècle. Il avait créé la phalange, un mouvement autoproclamé fasciste et ultra-nationaliste. Il avait été condamné à mort par le gouvernement républicain, puis fusillé, en 1936, au tout début de la Guerre civile.

Vingt ans plus tard, en plein franquisme, ses restes avaient été transférés au Valle de los Caidos, un immense monument patriotique. Et en 1975, à la mort de Franco, le corps de ce dernier a été enterré dans la crypte de la basilique de ce même monument, juste à côté de Primo de Rivera. Franco et Primo de Rivera sont les deux symboles du fascisme à l’espagnole.

Attention médiatique sur Franco

Lorsque le gouvernement a déterré le cadavre de Franco de cette basilique en octobre 2019, il n’a pas fait de même avec les restes de Primo de Rivera. Toute l’attention médiatique était alors fixée sur Franco, qui a gouverné l’Espagne pendant 4 décennies. Pour les socialistes au pouvoir, il fallait absolument que son cadavre quitte ce lieu, qui avait été conçu comme son mausolée mégalomane.

Dans la tombe d’à côté, il y avait Primo de Rivera, donc, mais personne ne disait rien, car son déplacement n’était pas une revendication de la gauche, étant donné que le fondateur de la Phalange était certes un fasciste proclamé. Mais il n’avait jamais gouverné, il avait même été une victime du gouvernement républicain, ayant été exécuté dès les années 30.

Symbole de l’Espagne catholique

Sa famille demande aujourd’hui son transfert vers un autre cimetière parce qu’avec la loi sur la mémoire démocratique, non seulement on abolit tous les symboles de la dictature, on rouvre les fosses communes, mais on transforme aussi le Valle de los Caidos, le mausolée de Franco et de Primo de Rivera, en un lieu civil, neutre, où aucun hommage ne pourra être fait.

Pour les descendants du phalangiste, c’est inacceptable car pour eux, leur aïeul est le grand symbole de l’Espagne patriotique et catholique. Il ne peut donc pas demeurer dans un lieu de mémoire neutre. Ces descendants ont demandé son transfert vers un cimetière catholique, le plus vite possible, et dans la plus grande discrétion. Le gouvernement a aussitôt accepté, trop content de se débarrasser des restes de cette figure encombrante.

