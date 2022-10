Haut-Karabakh: Poutine répond à Macron sur le conflit entre Azerbaïdjan et Arménie

Le président russe Vladimir Poutine prend la parole au Sommet d' Astana, au Kazakhstan, le vendredi 14 octobre 2022. AP - Ramil Sitdikov

286 personnes ont été tuées en septembre dans de nouveaux affrontements entre la Russie et l’Azerbaïdjan. Lors de son interview sur France 2, le mercredi 12 octobre au soir, Emmanuel Macron avait directement défié Vladimir Poutine sur ce conflit rallumé entre Erevan et Bakou avec cette phrase : « La Russie s'est immiscée dans ce conflit, elle a manifestement joué le jeu de l'Azerbaïdjan avec une complicité turque et elle est revenue là pour affaiblir l'Arménie ».