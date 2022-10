Italie: Ignazio La Russa, le nouveau président d'extrême-droite du Sénat

Portrait

En Italie, où l’on ignore encore la composition du prochain gouvernement, le nouveau parlement issu des élections du 25 septembre s’est réuni jeudi pour la première fois. Il devait élire les présidents des deux chambres, mais il n'y a pas eu d’accord à la chambre des députés. Au Sénat, le nouveau président est le sicilien Ignazio La Russa, l’un des fondateurs des Fratelli d’Italia. Il est l’un des acteurs déterminants de la victoire du parti de Giorgia Meloni.

Tout le monde connaît Ignazio La Russa en Italie, raconte notre correspondante à Rome, Anne Treca. À 75 ans, il est sans doute la figure la plus emblématique de l’extrême droite italienne. Il est un proche de la future Première ministre Giorgia Meloni avec qui il a fondé Fratelli d'Italia (Frères d'Italie) qui a remporté 26% des suffrages. Parlementaire depuis 30 ans, ancien ministre de la Défense de Berlusconi, il est un habitué des plateaux télévisés. Avec sa voix caverneuse, il domine les débats, théâtral, pittoresque, cet avocat de formation sait s’imposer devant n’importe quel micro.

Admirateur de Mussolini

Né d’un père haut responsable du parti fasciste à Paternò en Sicile, il dit être en politique depuis la naissance. Jeune homme, il dirige le mouvement de jeunesse du mouvement social italien (MSI), créé après la guerre par les nostalgiques de Mussolini. Ignazio La Russa admire le Duce et ne s’en cache pas. Pendant la crise du Covid-19, il recommande le salut romain, bras tendu en avant, parce que selon lui, c'est une mesure d’hygiène contre le virus. Et lors de la campagne électorale, il déclare à la télévision : « Nous sommes tous les héritiers du Duce dans le sens où nous sommes les héritiers de nos parents et de nos grands-parents. »

Marginalisé durant les gouvernements de coalition de la dernière législature, il est devenu jeudi le deuxième personnage de l’État italien, après le président de la République. La plus haute fonction obtenue par un politique d’extrême droite en Italie depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.

