Le Royaume-Uni déclare la pénurie de sang dans les hôpitaux publics et reporte des opérations

Pour la première fois, le système de santé publique britannique a déclaré mercredi 12 octobre une alerte orange sur les stocks de sang : ils sont au plus bas. Cette nouvelle conséquence de la crise chez le National Health Service (NHS) vient s’ajouter à ses manques de ressources et de personnel, entre autres. Les donneurs et les patients affichent leur inquiétude.

Publicité Lire la suite

Aucun rendez-vous n’est disponible avant une semaine au centre de collecte de Stratford, à l’est de Londres, rapporte notre correspondante à Londres, Émeline Vin. Pour Finn, donneur de type O négatif, ce n’est pas la motivation des donneurs qui fait défaut. « Le site n’arrête pas de planter. Mon père voulait s’inscrire ce matin, ma copine aussi, mais le site est surchargé. Les gens essaient mais ne peuvent pas donner ! L’infirmière qui s’est occupée de moi m’a dit que le problème n’est pas le nombre de donneurs, mais qu’il n’y a plus assez de personnel pour prélever les dons. »

Rudelle, elle aussi donneuse régulière, regarde la pénurie avec ses yeux d’infirmière, inquiète : « C’est vraiment triste. Nous devons aider nos patients, ceux qui ont besoin de ce sang, mais si on ne peut pas les soigner parce qu’il n’y a plus de sang. »

Le NHS n’a plus que deux jours de réserve pour les produits les plus rares : il faut six jours pour un fonctionnement normal à l’hôpital. Interrogée par la BBC, Dr. Farrukh Shah a décrit les conséquences de ces stocks bas. « Nous avons dû déclarer l’alerte pour protéger les stocks des patients qui en ont vitalement besoin. Il y a un risque pour que certaines opérations susceptibles de nécessiter beaucoup de poches de sang soient annulées. Mais la majorité des interventions pourront avoir lieu. »

Le NHS croule sous les problèmes majeurs

Car 1 % des opérations non urgentes pourraient être annulés dans les semaines à venir. De quoi rallonger les listes d’attente qui dépassent déjà les sept millions. L'agence du sang et des transplantations (NHSBT) du NHS demande alors « aux hôpitaux de mettre en place des mesures pour protéger les stocks de sang, ce qui peut vouloir dire décaler des opérations non urgentes pour s'assurer que le sang est prioritairement donné aux patients qui en ont le plus besoin ».

Cette nouvelle péripétie frappe des hôpitaux publics déjà confrontés à de nombreux problèmes, entre flambée de leurs factures d'énergie, pénurie de main d'œuvre, service d'urgences encombrés, retards d'ambulances et longues listes d'attente pour subir une opération du fait du rattrapage des opérations annulées pendant la pandémie de Covid-19.

Une grève des infirmières, qui réclament des hausses de salaires pour faire face à l'inflation, menace également de perturber un peu plus leur fonctionnement.

► À lire aussi : Le Royaume-Uni au bord de la récession

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne