Vladimir Poutine affirme que la Russie «fait tout comme il faut» en Ukraine

Le président russe Vladimir Poutine en conférence de presse lors du sommet de la Communauté des États indépendants (CEI) à Astana, au Kazakhstan, le 14 octobre 2022. via REUTERS - SPUTNIK

Quelques jours après de nouvelles frappes sur des villes et des infrastructures énergétiques de l’Ukraine, Vladimir Poutine a tenu une conférence de presse vendredi 14 octobre à l’issue de plusieurs sommets régionaux au Kazakhstan. Mobilisation, frappes massives... Le président russe y a défendu ses choix et, sans surprise, persisté et signé.