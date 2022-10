Aux Pays-Bas, l'ombre du crime organisé pèse de plus en plus lourd et menace la princesse héritière

La presse néerlandaise a révélé il y a quelques semaines que le nom de la princesse héritière Amalia a été cité dans des échanges entre membres du crime organisé tout comme celui du Premier ministre Mark Rutte, faisant craindre un attentat ou un enlèvement. AFP - SEM VAN DER WAL

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Après le Premier ministre Mark Rutte, c'est maintenant la princesse héritière Amalia qui est menacée par la mafia néerlandaise. Son nom, comme celui du chef du gouvernement, est en effet apparu dans des échanges entre membres du crime organisé dans un pays qui est une plaque tournante majeure du trafic de cocaïne et l’un des plus grands producteurs et exportateurs au monde d’ecstasy.