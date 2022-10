Biélorussie: arrivée des premiers soldats russes du nouveau «groupement militaire» commun

En janvier 2022 déjà, des militaires russes s'étaient rendus en Biélorussie pour des exercices conjoints (image d'illustration). AFP - HANDOUT

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Les autorités ukrainiennes redoutaient depuis plusieurs mois de voir la Biélorussie prêter main forte activement à son allié russe et participer directement au conflit. Une crainte renforcée cette semaine par une annonce : la formation d’un régiment commun entre l’armée biélorusse et l’armée russe. Une étape de plus a été franchie samedi 15 octobre avec l’arrivée des premiers soldats russes qui rejoindront ce nouveau groupement militaire.