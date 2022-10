L’Espagne débloque 3 milliards pour aider les ménages modestes face à la crise énergétique

Le gouvernement du Premier ministre espagnol Pedro Sanchez poursuit dans ses dépenses sociales pour parer à la crise énergétique. Au point que le parti d’opposition, le Parti populaire, l’accuse de pratiquer la lutte des classes. Madrid a annoncé vendredi 14 octobre débloquer trois milliards d’euros supplémentaires, essentiellement pour aider les plus modestes à l’approche de l’hiver.

François Musseau

Pour aider les ménages qui sont directement confrontés à la flambée des prix, le gouvernement socialiste a annoncé deux mesures.

Tout d’abord, un tarif régulé pour les copropriétés équipées de chaudières collectives au gaz. Celles-ci sont très nombreuses et souffrent particulièrement du coût de l’énergie. Cela devrait bénéficier à 1,7 million de personnes jusqu’à fin 2023.

Ensuite, une bonification sensible du chèque énergie. Cela devrait, au total, profiter à près de 3 millions de personnes, qui font partie de la population vivant dans « la pauvreté énergétique ». Et ce, même si le gouvernement socialiste a obtenu auprès de Bruxelles des tarifs plafonnés pour le gaz et l’électricité.

Avec une inflation de près de 9% et des difficultés en augmentation à mesure que l’hiver approche, Pedro Sanchez est conscient qu’il faudra prévoir d’autres mesures anti-crise, tout spécialement pour les plus modestes. Pour cela, il dispose d’un matelas fiscal de 15 milliards d’euros. Dans son entourage, on affirme qu’il va certainement devoir utiliser entièrement ces réserves financières.

