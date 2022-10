L'Espagne n'a pas respecté les «garanties légales» des migrants, selon le défenseur du peuple

En juin 2022, des migrants tentaient d'escalader la barrière entre l'Espagne et le Maroc. De nombreux migrants sont morts suite aux affrontements avec la police marocaine.

Le 24 juin, 2000 subsahariens, dont beaucoup de Soudanais, avaient tenté de forcer le passage via la frontière métallique à Melilla, afin de parvenir sur le sol espagnol, et donc européen. Selon le Maroc, 23 étaient morts après une confrontation avec la gendarmerie marocaine, 37 selon les ONG. Mais aujourd’hui, la polémique revient, avec cette fois-ci les forces de l’ordre espagnole en ligne de mire, visées par le défenseur du peuple.

Avec notre correspondant à Madrid, François Musseau

« Devoluciones en caliente » est une expression espagnole qui littéralement se traduit par « renvoi à chaud ». Elle désigne la pratique policière consistant à interpeller un migrant juste après avoir passé la frontière et le renvoyer aussitôt par la force, de façon illégale et contraire à toutes les conventions. C’est précisément ce que reproche le défenseur du peuple, un organisme officiel très respecté et aussi très critique, à la garde civile.

La police espagnole en cause dans les violences à Melilla en juin

Selon le défenseur du peuple, les forces de l’ordre auraient ainsi renvoyé manu militari 470 migrants, soudanais en majorité, au Maroc en juin 2022. Certains d’entre eux ont dû ensuite affronter de nouveau la gendarmerie marocaine. Le ministre de l’Intérieur, Fernando Grande-Marlaska, a répondu que c’était un mensonge, que ses policiers ont agi dans la plus stricte légalité. Pour lui, les victimes sont exclusivement dues aux affrontements entre migrants et forces de l’ordre marocaines.

El Defensor señala que no consta que en el rechazo en frontera de 470 personas en Melilla el 24 de junio se tuvieran en cuenta garantías legales nacionales e internacionales



📲 Lea aquí las primeras conclusiones y recomendaciones del @DefensorPuebloE: https://t.co/2Zd0CfkOxN pic.twitter.com/jtqoQK2I5R — Defensor del Pueblo (@DefensorPuebloE) October 14, 2022

Malgré tout, cette accusation est un problème pour le gouvernement Sanchez, elle a été soupesée, pensée, avaient d’être officialisée quatre mois plus tard. Nul doute que le ministère de l’Intérieur va être amené à fournir des preuves. Depuis des années, les ONG dénoncent ces renvois à chaud de migrants comme systématiques.

