Les militantes écologistes qui ont aspergé «Les Tournesols» de Van Gogh devant la justice

Les militantes écologistes de Just Stop Oil, Anna Holland et Phoebe Plummer, après avoir aspergé le célèbre tableau de Vincent Van Gogh de soupe.

Au Royaume-Uni, les deux militantes écologistes de Just Stop Oil qui ont aspergé de soupe le célèbre tableau de Vincent Van Gogh « Les Tournesols à la National Gallery de Londres vendredi, ont comparu devant la justice samedi 15 octobre.

Avec notre correspondante à Londres, Sidonie Gaucher

Elles ont 20 et 21 ans, s’appellent Anna Holland et Phoebe Plummer et elles réclament l'arrêt de l'exploitation des hydrocarbures que le gouvernement de Liz Truss a décidé d'accélérer en pleine crise énergétique mondiale. Les jeunes filles viennent de comparaître devant un tribunal londonien puisque vendredi, à la National Gallery, elles avaient jeté de la soupe à la tomate sur Les Tournesols, le chef-d'œuvre de Vincent Van Gogh. Elles s’étaient ensuite collé les mains au mur.

Le montant des dégradations est estimé à moins de 5 000 livres (environ 5 700 euros) puisque le tableau, protégé par une vitre, n’a pas été endommagé. Leur procès est fixé au 13 décembre prochain.

Libérées sous condition

En parallèle, Lara Johnson, 38 ans, est accusée d'avoir commis dans le même temps des dégradations en couvrant de peinture un panneau rotatif devant le siège de Scotland Yard, toujours à Londres. D'autres manifestants s'étaient collés à la route et la police avait affirmé avoir interpellé 24 personnes au total. Lara Johnson sera jugée le 23 novembre prochain.

Les trois militantes ont plaidé non coupables et ont été libérées par le juge, sous condition qu'elles n'entrent dans aucun musée ou galerie et n'utilisent plus de peinture ou de substance adhésive dans l'espace public.

« Le tribunal ne vous empêchera pas de protester légalement », a également affirmé le juge lors de l'audience, alors que la ministre de l'Intérieur veut durcir la répression contre les mouvements de protestations comme Just Stop Oil, les accusant d'actes de « guérilla ».

(avec AFP)

