Royaume-Uni: les doutes de la presse britannique sur le maintien de Liz Truss au 10, Downing Street

Ce samedi 15 octobre, le nouveau ministre des Finances britannique Jeremy Hunt a annoncé, au lendemain de sa nomination par Liz Truss, que des « décisions difficiles » allaient devoir être prises pour rectifier le projet économique de la Première ministre. Dans la presse anglaise ce matin, une seule question : combien de temps Liz Truss peut encore rester Première ministre ?

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Londres, Sidonie Gaucher

« Une chute rapide et soudaine », titre la BBC pour qualifier l’une des dégringolades des plus rapides de l'histoire politique britannique. Trente-huit jours qui se terminent en chaos, c’est le temps que Kwasi Kwarteng est resté en poste avant d’être remplacé.

« Trusstopia »

Pour Sky News, c’est un « anéantissement », et pour le Times, une « Trusstopia » et un « Kwasi Kwarteng crash », un « suicide politique » autant qu’un « crash économique ». Pour preuve après l’annonce, la livre sterling dégringolait elle aussi au plus bas de son histoire. Et concernant Liz Truss, une chronique du Guardian ironise en titrant, « Adieu, Kwasi. Ta carrière est morte pour que celle de Liz Truss puisse vivre au moins quinze minutes de plus ».

Pour Liz Truss maintenant, il s’agit de sauver son poste de Première ministre, mais surtout la stabilité économique du pays puisque même le FMI lui demande de faire machine arrière sur ses projets. Ce qu’elle se refuse à faire, ce qui donne à Sky News l'occasion d'une nouvelle comparaison entre elle et Margaret Thatcher.

Une conférence de presse de huit minutes

La conférence de presse durant laquelle Liz Truss a nommé Jeremy Hunt comme chancelier de l’Échiquier, un pro-européen Brexiter, a duré huit minutes, pour quatre questions et aucune excuse.

►À lire aussi : Royaume-Uni: menacée, Liz Truss se sépare de son ministre des Finances

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne