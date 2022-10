Russie: au moins onze morts dans une fusillade sur une base militaire

Au moins onze hommes ont été tués lors d’une fusillade sur une base d’entraînement de la région de Belgorod, près de la frontière ukrainienne, samedi 15 octobre.

Publicité Lire la suite

Selon les informations dévoilées tard dans la soirée par le ministère de la Défense russe, deux hommes auraient ouvert le feu à l’arme automatique sur des volontaires qui s’entraînaient avant de partir au front. La Défense russe a immédiatement précisé que les deux assaillants étaient originaires d’un ancien pays du bloc soviétique. Ils auraient ensuite été abattus.

Deux ou trois tireurs ?

Au total, au moins 11 morts et 15 blessés parmi les soldats en formation, qui n’étaient pas armés au moment de l’attaque. Voilà pour la communication officielle russe.

Mais plusieurs médias indépendants – qui s’appuient notamment sur des sources au sein de la base militaire – évoquent jusqu’à 22 morts et 16 blessés, dont certains auraient pu être des hommes récemment mobilisés. Et qu’il n’y avait non pas deux, mais trois tireurs. D’autres canaux Telegram pro-Kremlin assurent que les assaillants étaient originaires du Tadjikistan, sans pouvoir expliquer comment ils ont pu pénétrer dans le centre d’entraînement.

La région stratégique de Belgorod encore frappée

Les réseaux sociaux russes critiquaient également dans la soirée le temps qu’ont mis les autorités à communiquer sur la fusillade, qui aurait eu lieu dès 10 heures du matin le samedi 15 octobre, dissimulant ainsi l’information toute la journée.

C’est en tout cas une nouvelle fois la région stratégique de Belgorod, frontalière de l’Ukraine et véritable base-arrière de l’armée russe qui a été touchée. Elle est régulièrement la cible de frappes, tirées depuis l’Ukraine.

►À lire aussi : Vladimir Poutine affirme que la Russie « fait tout comme il faut » en Ukraine

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne