Royaume-Uni: le nouveau ministre des Finances rompt avec la stratégie économique de Liz Truss

Le nouveau ministre des Finances, Jeremy Hunt, en poste depuis trois jours seulement, a délivré un discours télévisé ce lundi 17 octobre. Il a détaillé le financement des mesures fiscales, annoncées par son prédécesseur en septembre et qui avaient engendré la panique financière qui grippe le Royaume-Uni depuis trois semaines. Ce plan de financement était prévu dans deux semaines.

De notre correspondante à Londres, Émeline Vin

Plus qu'un nouveau revers pour la Première ministre Liz Truss, c’est une claque monumentale. Jeremy Hunt vient d’annoncer le renoncement à la quasi-totalité du plan fiscal présenté il y a trois semaines. Seule les mesures déjà validées par le Parlement sont maintenues. Tout le reste (les zones de shopping sans TVA pour les touristes, les baisses d’impôts) part à la poubelle.

Jeremy Hunt, qui vient d’être nommé chancelier de l’Échiquier, est même allé au-delà : l’aide aux ménages et aux entreprises pour payer les factures d’énergie, qui devait durer deux ans, est réduite à six mois. Au risque de revoir une explosion des prix après avril. C’était assez inattendu. Tout ça avec un objectif en tête : prouver le sérieux des finances publiques.

Politiquement, c’est tout le programme de Liz Truss qui vient de partir en fumée. Son ministre des Finances vient de désavouer publiquement sa politique. Elle est toujours en poste, mais est-elle toujours au pouvoir, a-t-elle encore l’autorité de diriger un gouvernement, sans parler du parti et du pays ? Un nombre croissant de députés ont déjà tranché et demandent son départ.

■ Un automne de la colère au Royaume-Uni

La Grande-Bretagne fait face à un automne de la colère avec des grèves touchant le rail, les principaux ports, ou encore les services de la poste. Le système de santé publique, le NHS, n'y échappe pas. Il s'apprête, lui aussi, à faire grève pour une hausse des salaires. Ce pourrait être la pire grève dans le secteur depuis les années 1980, annonce le Financial Times qui évoque un record de sept millions de patients sur liste d'attente pour un rendez-vous hospitalier en Grande-Bretagne.

Cela est dû en partie au rattrapage des opérations annulées pendant la pandémie de Covid-19, mais aussi à une pénurie de personnel et des années d'austérité. Fin septembre, le gouvernement britannique a annoncé un paquet de mesures et la première ministre Liz Truss a fait de l'aide aux services de santé, l'une des trois priorités de son mandat. Un fonds notamment de 500 millions de livres sera créé pour développer les prises en charge à domicile cet hiver, afin de libérer des lits à l'hôpital.

Mais la flambée des coûts de l'énergie et l'inflation ont remis le feu aux poudres : 750 000 salariés du secteur pourraient se joindre au mouvement qui risque de durer une bonne partie de l'hiver si l'on en croit le Financial Times qui a aussi publié une étude qui atteste que chaque livre dépensé par l'État dans le système hospitalier rapporte quatre fois plus à l'économie du pays.

Les hôpitaux font, de plus, face à une pénurie de sang inédite. Le NHS a demandé aux hôpitaux, la semaine dernière, de décaler les opérations non urgentes, risquant d'aggraver encore un peu plus les délais que subissent les patients.

