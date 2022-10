Guerre en Ukraine: le ton monte autour des drones iraniens

Général Trinquand: «on voit que petit à petit ce conflit devient un conflit indirect entre diverses puissances»

« Ces drones, c'est un investissement moindre : le rapport est de 1 à 100 dans le prix. Un drone, c'est à peu près 20 000 euros, et les missiles ça se compte plutôt en millions. Probablement les stocks de missiles russes se sont appauvris, si la Russie veut mener une campagne sur le long terme, elle ne pourra pas le faire avec des missiles, elle le fera avec les drones iraniens. Mais ceux-ci étant très rustiques, il n'est pas impossible qu'assez rapidement les Ukrainiens trouvent la parade. Les drones iraniens sont guidés par des signaux GPS, pour atteindre la cible, donc il va falloir brouiller les signaux GPS. On a compris que l'intérêt d'Israël pour contrer les Iraniens sur le terrain ukrainien, est de plus en plus présent, donc on voit que petit à petit ce conflit devient un conflit indirect entre diverses puissances. »

au micro d'Anastasia Becchio