Le prochain Conseil des ministres franco-allemand de nouveau repoussé

Le chancelier allemand Olaf Scholz et le président français Emmanuel Macron, lors d'un sommet de l'Otan à Madrid en juin 2022. © GABRIEL BOUYS / AFP

Texte par : RFI Suivre 1 mn

La France et l'Allemagne ont décidé, une nouvelle fois, de repousser la tenue du prochain Conseil des ministres franco-allemand conjoint, prévu la semaine prochaine. Selon l'Élysée, il s'agit d'avoir plus de temps pour travailler sur des dossiers comme l'énergie et la défense. Les sujets qui fâchent ne manquent pas entre les deux pays, surtout depuis que Berlin a annoncé vouloir plafonner le prix du gaz de façon unilatérale au printemps prochain.