Royaume-Uni: l'inflation encore au plus haut, Lizz Truss malmenée

L'inflation a accéléré à 10,1% sur douze mois au Royaume-Uni, au sommet en 40 ans et la plus forte des pays du G7, ce qui en fait le principal problème pour la Banque d'Angleterre et pour le gouvernement de Liz Truss.

Avec notre correspondante à Londres, Emeline Vin

Couches, lait, légumes... Dora vient de faire le plein de courses pour sa famille nombreuse. « Je ne sais pas exactement combien c’était avant, mais j’achète toujours la même chose et je me demande pourquoi c’est si cher ? Les produits laitiers, le riz a explosé. Je dirais que je dépense au moins 20% de plus », avance la mère de famille.

En moyenne, le prix des aliments a augmenté de 15% en un an. Parmi les plus grosses hausses : le lait, les pâtes et les conserves de soupe. Edward, qui travaille dans un magasin d’informatique, a déjà dû changer les habitudes familiales : « Sur l’alimentaire, on a dû réduire en quantité et en qualité. Avant, on faisait trois-quatre repas, maintenant, c’est deux ».

« La banque alimentaire nous soutient, je n'ai pas honte »

Le quinquagénaire peut encore se passer des banques alimentaires, jamais autant sollicitées. Ce n’est pas le cas de Ruth, maman d’un ado, inquiète à l’approche de l’hiver : « Mon fils mange beaucoup. La banque alimentaire nous soutient, je n’ai pas honte. Ils nous aident pour les produits de première nécessité : le pain, le beurre, un peu de lait parfois et des œufs ».

Les salaires, eux, n’ont augmenté que de 5% en moyenne. C'est deux fois moins rapide que le rythme de l’inflation. Le niveau de la hausse des prix, qui pousse à des choix difficiles concernant l'indexation des prestations sociales et des salaires des fonctionnaires ou retraites, complique encore la tâche de la Première ministre Liz Truss, contrainte désormais à la rigueur et qui doit faire face aux manifestations récurrentes des Britanniques pour une hausse des salaires. La dirigeante britannique lutte pour sa survie politique après un plan budgétaire présenté le 23 septembre qui a mis le feu aux marchés financiers et l'a forcée à un humiliant et drastique revirement.

