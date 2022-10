Union européenne: les députés votent sur un budget 2023 qu'ils veulent à la hausse

Les députés du Parlement européen à Strasbourg votent sur le budget 2023 qui sera alloué à l’Union européenne. Un budget que les élus souhaitent voir augmenter, comme ils le réclament chaque année. Face à la situation économique, sociale, la crise énergétique et l’inflation qui frappent durement les 27 pays membres, cette demande semble plus que justifiée cette année.

Publicité Lire la suite

Avec notre envoyé spécial à Strasbourg, Romain Lemaresquier

Si les eurodéputés veulent une hausse du budget de l'UE, le Conseil européen et de la Commission européenne souhaitent au contraire une baisse du budget pour 2023. Les députés européens réclament une hausse de 1,7 milliard d’euros pour le budget de l’Union européenne pour 2023. Une hausse qui porterait les crédits d’engagement de l’Union européenne à 187,3 milliards d’euros. Une augmentation qui n’est pas envisagée par la Commission et le Conseil européen qui, au contraire, tablent sur une baisse de 1,8 milliard d’euros.

Ce positionnement qui est habituel entre le Parlement, le Conseil européen et la Commission, pourrait prendre des allures de bras de fer dans les semaines à venir. Car un accord est indispensable entre ces trois acteurs de l’Union européenne pour que le budget soit validé par les députés européens.

Un bras de fer

Le vote, ce mercredi en séance plénière, donne le coup d’envoi à trois semaines de tractation, de conciliation, dans l’objectif d’atteindre un consensus. Mais étant donné le contexte général, avec une crise énergétique, une crise économique, une crise sociale qui sont en grande partie des conséquences de la guerre en Ukraine, les discussions s’annoncent houleuses.

Les députés réclament plus de moyens pour des programmes et des politiques qu’ils jugent fondamentaux pour faire face aux conséquences de cette guerre, mais également pour soutenir l’économie des 27 pays membres après la pandémie, sans oublier les objectifs de transition verte et digitale. C’est donc bien un bras de fer auquel nous allons assister. Mais contrairement aux années précédentes, cette année, les députés européens semblent confiants pour obtenir cette ligne de crédits supplémentaires.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne