Au Royaume-Uni, qui pour remplacer Liz Truss à la tête du pays?

Avec notre correspondante à Londres, Émeline Vin

Une élection rapide, voilà une bonne manière d'éviter un scrutin fratricide comme à l'été, selon Michael Howard, ancien leader du parti.

Je suis très content que l'élection se tienne en une semaine. En réalité, j'espère qu'il n'y aura même pas d'élection et que tout le monde va se rassembler derrière une personne, afin de restaurer la stabilité et la responsabilité à la tête du gouvernement.

Sa préférence : Rishi Sunak, battu par Liz Truss lors de la dernière primaire.

Hors de question de repasser par la case des législatives. Mais pour Brandon Clark Smith, seul un député a la légitimité requise et son choix ne se porte pas sur M. Sunak.

Cependant, le seuil de cent parrainages complique le retour de Bojo. Charles Walker, exaspéré par les déboires de son parti, appelle ses collègues à la responsabilité.

Le ou les candidats seront connus lundi. Le nouveau Premier ministre sera en poste en fin de semaine.

Quoi qu'il en soit, selon The Times, l'ex-Premier ministre compte y aller ! Si c'est le cas, il fera peut-être face à certains de ceux qui étaient en lice cet été pour sa succession, et dont les noms réapparaissent.

Une nouvelle fois, tout va se passer en interne. Mais d'après le spécialiste des institutions britanniques Aurélien Antoine, c'est une faute politique des tories qui devraient se confronter à un scrutin législatif au lieu de désigner par eux-mêmes un nouveau Premier ministre.

Ils font de la politique politicienne. Quelqu'un de très honnête et de très courageux dirait : « Bon, écoutez, on va retourner devant les électeurs, on va se prendre une veste, mais admettons qu'on est nuls, qu'on n'est plus en capacité de gouverner au regard du Parti conservateur, qu'il faut accepter l'alternance. »