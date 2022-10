La Russie continue de cibler les infrastructures énergétiques en Ukraine

Trois nouvelles centrales ont été détruites mercredi 19 octobre, d'après les autorités ukrainiennes qui demandent aux Ukrainiens de restreindre leur consommation d'électricité.

Dans toutes les régions du pays, l'utilisation de l'électricité est restreinte entre 7h et 23h. Sans quoi, écrit la présidence, les Ukrainiens devront se préparer à des coupures d'électricité. Cela signifie que les particuliers doivent éteindre les fours, les climatiseurs, les radiateurs électriques. Et dans les entreprises, commerces et restaurants, qu'il va falloir limiter l'éclairage des enseignes, des écrans et des espaces publicitaires.

Le gouvernement étudie plusieurs scénarios. Y compris le scénario du pire : la destruction ou la mise hors-service de l'ensemble des installations électriques ukrainiennes.

À ce jour, 30 à 40% des centrales ont été visées. Les autorités cherchent des solutions d'urgence comme la création de points d'approvisionnement mobiles dans les villes et les villages afin de maintenir l'activité des infrastructures les plus sensibles. La tâche s'annonce très compliquée pour Ukrenergo, le gestionnaire du réseau de transport d'électricité dont le siège a été visé il y a quelque jours en plein centre de Kiev par une attaque de drone.

