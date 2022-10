Sommet de l'UE: entre la France et l'Allemagne, encore de l'eau dans le gaz

Sommet sous tension à Bruxelles, face à l’urgence de la crise de l’énergie et à la récession qui s’annonce. Les dirigeants de l'UE tentent de surmonter leurs divisions pour trouver une réponse commune à la flambée des prix. Mais chaque pays défend son propre mix énergétique et ses priorités, aussi le couple franco-allemand notamment semble avoir du plomb dans l’aile. Un des points d’achoppement : le plafonnement du prix du gaz utilisé pour produire l'électricité des Européens.

MM. Macron et Scholz devaient se voir la semaine prochaine dans le cadre d'un Conseil des ministres conjoint. Mais Paris et Berlin ont finalement annulé ce rendez-vous, sur fond de désaccords divers.

Sauf que les choses ne peuvent jamais en rester là, dans le couple franco-allemand. Le président français recevra donc, a-t-on appris ce jeudi, le chancelier allemand, mercredi prochain à Paris.

Les deux hommes se sont vus, ce jeudi 20 octobre à Bruxelles, avant l'ouverture du sommet de l'UE. Et selon l'Élysée, ils ont aussi assuré vouloir fixer « rapidement » une nouvelle date pour leur Conseil des ministres franco-allemands.

Leur tête-à-tête aura cependant été dénué de marques de complicité. Juste une poignée de main. Car les contentieux sont là : plafonnement du prix du gaz, solidarité face à la flambée des cours énergétiques, armement...

Ce jeudi, depuis la capitale européenne, le chef de l'État français a multiplié les coups de griffe à l'égard de M. Scholz, se posant en chantre de « l'unité européenne » face à une Allemagne tentée, selon lui, par l'isolement.

Je ne dirais pas qu'il y a une panne (...) en ce qui me concerne (...) Je suis, depuis plus de cinq ans maintenant, toujours là pour essayer de proposer d'avancer, de bâtir l'unité (...) Moi, mon souhait, c'est toujours de préserver l'unité européenne et aussi l'amitié et l'alliance entre l'Allemagne et la France.

L’objectif du Conseil européen qui s’ouvre : avancer unis, en Européens, pour faire baisser les prix du gaz et de l’électricité, et garder cette unité, notre force. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 20, 2022

Au cœur des désaccords : l'énergie

Paris défend le mécanisme dit « ibérique », qui subventionne le prix du gaz et permet aux producteurs d'électricité de fournir du courant à prix réduit. Mais outre-Rhin, Berlin s'y oppose catégoriquement.

Le président Macron estime que la position de l'Allemagne risque d'affaiblir l'Union européenne, comme le rapporte notre envoyée spéciale à Bruxelles, Juliette Gheerbrant. Emmanuel Macron :

Je vais travailler avec entre autres le chancelier Scholz, je pense que ce n'est pas bon, ni pour l'Allemagne ni pour l'Europe, qu'elle s'isole. Et donc, il est important que sur des propositions que font l'objet d'un asez large consensus, on puisse trouver une unanimité.

Les Pays-Bas et le Danemark sont aussi sur la ligne de Berlin. Olaf Scholz, qui rappelle que son pays contribue au budget de l'Union à hauteur de 26%, estime que d'autres moyens existent pour faire baisser les prix tout en garantissant les approvisionnements. M. Scholz :

Il faut coopérer avec les autres pays demandeurs : Corée du Sud, Japon... Coopérer aussi avec nos amis du G7 et d'autres pays producteurs pour faire baisser les prix. Les instruments doivent être débattus en profondeur, parce qu'ils doivent être efficaces. Personne ne veut se retrouver sans gaz.

De source française, on estime que les discussions avancent et que les positions s'assouplissent. Mais la réunion devait se prolonger tard, cette nuit. C'est aussi l'unité des Vingt-Sept qui est en jeu, sur fond de guerre en Ukraine.

Putin irrt, wenn er glaubt erfolgreich zu sein, mit seinem Angriffskrieg und dem Einsatz von Hunger und Energie als Waffe. Er will Angst säen, Europa spalten und einschüchtern. Er erreicht das Gegenteil: Unser Land steht zusammen. Europa steht zusammen. #Regierungserklärung pic.twitter.com/RWXURg7z5H — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) October 20, 2022

UE : ils ont toute la nuit devant eux

Les 27 chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne s'étaient vus à il y a quinze jours à Prague, en République tchèque, rappelle notre correspondant à Bruxelles, Pierre Benazet.

Mais contrairement à leur précédente rencontre, il ne s'agit plus d'un sommet « informel » destiné à permettre de vastes débats, cette fois-ci ; les Européens doivent prendre une décision tangible.

La nuit sera longue, telle était donc la petite musique entendue de la bouche de la plupart des dirigeants ce jeudi. Le président du Conseil Charles Michel a parlé d'un accord envisageable et probablement difficile à atteindre.

C'est en somme une sorte d'obligation de résultat auto-imposée : faire baisser les prix de l'énergie. À moins qu'il s'agisse d'un moyen de préparer l'opinion européenne à un résultat mitigé.

Chacun pourrait ainsi rejeter la faute sur les autres. Déjà, beaucoup accusent la Commission européenne d'avoir fait des propositions qui n'auront pas d'impact direct sur la facture des ménages.

Il est reproché à Bruxelles de s'être contenté de proposer des instruments de surveillance des marchés, au mieux en vue de les stabiliser. Et on le voit, la France et l'Allemagne tiennent le haut de l'affiche dans les confrontations.

Mais en réalité, si l'Allemagne est soutenue par plusieurs pays du nord de l'Europe, elle va aussi devoir restaurer sa crédibilité politique avec l'Europe centrale.

Les outils techniques pour une réduction des prix ne seront donc pas forcément trouvés cette fois-ci, mais beaucoup espèrent au moins une entente de principe sur la direction à suivre.

Une fois de plus, la relation franco-allemande n'est pas au beau fixe « Il y a toute une série de sujets sur lesquels nous ne sommes pas encore arrivés à une position commune. » C'est ainsi que le porte-parole du gouvernement concédait quelques différends avec la France, à la veille du sommet. Berlin ne nie pas les différends, mais ne semble pas non plus y accorder la même importance que Paris, explique notre correspondante dans la capitale fédérale allemande, Nathalie Versieux. Rien de bien dramatique, vu d'Allemagne, où la ligne générale en diplomatie est qu'un bon ami doit pouvoir entendre qu'on n'est pas d'accord avec lui. Les désaccords, de fait, ne manquent pas, de la défense à l'élargissement vers les Balkans, en passant par l'énergie. Olaf Scholz vient de rappeler devant le Bundestag qu'un plafonnement du prix du gaz ne peut fonctionner qu'en associant à la mesure des partenaires non Européens tels que le Japon ou la Corée du Sud, à des années-lumière de la position française. Et si Emmanuel Macron semble insinuer que Berlin serait en train de s'isoler, côté allemand, on insiste sur le fait qu'au moins le Danemark, les Pays-Bas et la Bulgarie partagent le même point de vue.

