La France sort du Traité sur la charte de l'énergie jugé trop favorable aux énergies fossiles

Il limite durablement la capacité des pouvoirs publics à réguler de manière fine et importante le secteur de l'énergie. Quand les pouvoirs publics prennent des décisions qui vont à l'encontre de l'intérêt des investisseurs dans les énergies fossiles, donc la fermeture des centrales à charbon, la régulation de l'exploration et l'exploitation des énergies fossiles, mais également l'évolution des dispositifs de soutien aux énergies renouvelables. Et on sait que les pouvoirs publics ont besoin de tous ces dispositifs-là pour aujourd'hui opérer la transition énergétique, mais aussi faire face à la situation géopolitique mondiale qui a un impact extrêmement fort sur notre approvisionnement énergétique. Donc, c'est une bonne nouvelle que celle de la France. Donc, l'étape qu'il faut atteindre, c'est que ce soit l'Union européenne en tant qu'Union européenne qui décide de sortir du Traité sur la charte de l'énergie et donc décide par là même de mettre en place de nouvelles institutions internationales pour garantir la sécurité d'approvisionnement en énergie et la lutte contre le réchauffement climatique.