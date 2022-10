80 000 personnes manifestent à Berlin contre la répression en Iran

Des dizaines de milliers de personnes venues de toute l'Europe se sont réunies ce samedi après-midi dans la capitale allemande à l'appel d'une association féministe.

Publicité Lire la suite

« Liberté, liberté ! » Des dizaines de milliers de personnes se sont réunies cet après-midi au cœur de Berlin, au pied de la colonne de la victoire, au sommet de laquelle est planté un drapeau iranien. Parmi les participants à cette manifestation organisée par un collectif de femmes, certains brandissent des affiches avec le principal slogan de la mobilisation iranienne « Women, Life, Freedom » (« Femmes, Vie, Liberté »), d'autres des drapeaux kurdes.

Plus d'un mois après la mort de la jeune Mahsa Amini et alors que le mouvement de protestation se poursuit en Iran, ils sont venus de toute l'Allemagne et même des pays voisins, le plus souvent en bus affrétés pour l'occasion, pour manifester leur soutien au peuple iranien. Dans la foule, des femmes, mais aussi beaucoup d'hommes.

« Le hijab ? C'était une excuse à ce mouvement. On vit sous la tyrannie, un régime totalitaire. Les hommes sont derrière les femmes. On manifeste ensemble. La question, c'est la liberté, pas seulement le hijab. On veut un régime démocratique, décider par nous-mêmes », témoigne un spécialiste informatique auprès de notre correspondante, Nathalie Versieux. « Je n'ai jamais vu une chose pareille ! Je n'avais jamais imaginé qu'autant d'Iraniens vivaient en Allemagne ! », s'enthousiasme une autre manifestante.

Mahsa Amini, 22 ans, était décédée trois jours après son arrestation à Téhéran par la police des mœurs qui lui reprochait d'avoir enfreint le code vestimentaire strict de la République islamique, où le voile est obligatoire pour toutes les femmes dans l'espace public. La répression des protestations, les plus importantes en Iran depuis celles de 2019 contre la hausse du prix de l'essence, ont fait au moins 215 morts, dont 27 enfants, selon le dernier bilan de l'ONG Iran Human Rights (IHR) basée à Oslo.

« Aujourd'hui, des milliers de personnes affichent leur solidarité aux courageuses femmes et aux manifestants en Iran », a affirmé la ministre allemande de la Famille, l'écologiste Lisa Paus, sur Twitter. « Nous sommes à vos côtés », a-t-elle ajouté.

Heute demonstrieren Tausende in #Berlin ihre Solidarität mit den mutigen Frauen und Protestierenden im #Iran. Für Freiheit und Selbstbestimmung.



Wir stehen an Eurer Seite.

.ما همه با هم هستیم

Wir werden Eure Stimme sein.

Frauenrechte sind Menschenrechte! #JinJiyanAzadi pic.twitter.com/WnxsbGgB6z — Lisa Paus, MdB (@lisapaus) October 22, 2022

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne