En Pologne, les avortements clandestins se multiplient depuis l'interdiction quasi-totale de l'IVG

Plus de 44 000 avortements ont été réalisés clandestinement en Pologne grâce à l’association Aborcja Bez Granic (Avortement sans frontières, en français). L'Interruption volontaire de grossesse y est devenue quasiment illégale, il y a deux ans.

Avec notre correspondant à Varsovie, Martin Chabal

Elles sont 44 000 à avoir bénéficié de cette aide et avoir eu accès à un avortement sécurisé. C’est 10 000 de plus comparé à 2021. Aborcja Bez Granic envoie des pilules abortives à celles qui le demandent et, quand c’est nécessaire, elle facilite la prise en charge par une clinique étrangère pour avoir recours à une interruption volontaire de grossesse.

Parce que depuis deux ans, se faire avorter en Pologne est presque impossible. Les cas pour y avoir le droit sont si restrictifs, que cette année, elles sont moins d’une centaine à avoir eu recours à un avortement dans un hôpital du pays, selon le ministère de la Santé.

Entre 100 000 et 200 000 IVG par an

Pour l’association, ces statistiques montrent à quel point il est urgent de légaliser l’avortement dans le pays. Si l'association aide 44 000 personnes à avorter, elles sont sûrement beaucoup plus à y avoir recours, en dehors de tous les chiffres officiels. Souvent dans des conditions dangereuses.

D’autant plus depuis le début de la guerre en Ukraine. Quelque 1 500 Ukrainiennes qui s’étaient réfugiées en Pologne ont demandé de l’aide à l’association pour pouvoir avorter. En tout, elles seraient entre 100 000 et 200 000 à avoir recours à une IVG chaque année, malgré la décision de la Cour constitutionnelle.

