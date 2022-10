À Rome, Emmanuel Macron invite Georgia Meloni à «réussir ensemble»

À peine entrée en fonctions, la nouvelle Première ministre italienne Giorgia Meloni a rencontré ce dimanche soir le président français Emmanuel Macron à Rome. Son premier tête-à-tête avec un dirigeant étranger.

Jusqu'au bout, l'Élysée a maintenu l'incertitude sur cet entretien. La rencontre entre la présidente du Conseil italien et le président français s'est finalement tenue en toute discrétion et à l'abri des caméras dans le centre de Rome pendant un peu plus d'une heure.

« En Européens, en pays voisins, en peuples amis, avec l'Italie nous devrons poursuivre tout le travail engagé. Réussir ensemble, avec dialogue et ambition, nous le devons à notre jeunesse et à nos peuples », a tweeté Emmanuel Macron avec une photo aux côtés de Georgia Meloni, après avoir remercié le Premier ministre sortant Mario Draghi.

En Européens, en pays voisins, en peuples amis, avec l’Italie nous devrons poursuivre tout le travail engagé. Réussir ensemble, avec dialogue et ambition, nous le devons à notre jeunesse et à nos peuples. Notre première rencontre à Rome, @GiorgiaMeloni, va dans ce sens. pic.twitter.com/njWFLo97b9 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 23, 2022

Cette rencontre est intervenue quelques heures seulement après le passage de flambeau de Mario Draghi à Georgia Meloni sous les ors du palais Chigi, siège du gouvernement à Rome. Un siècle après l'arrivée au pouvoir de Benito Mussolini, cette ex-admiratrice du Duce a ainsi pris la tête du gouvernement le plus à droite du pays depuis la naissance de la République en 1946.

Contrairement au chancelier allemand, au président américain et aux représentants des institutions européennes, Emmanuel Macron ne s'était pas exprimé sur le sujet depuis la nomination de Giorgia Meloni, première femme à diriger la troisième économie de la zone euro.

Sa visite à Rome est consacrée à un forum international sur la paix, où il a prononcé un discours dans l'après-midi, et à une audience avec le pape François prévue lundi matin. Mais le président français n'a pu contourner le contexte politique italien. Alors que les relations franco-italiennes risquent de connaître quelques turbulences avec l'arrivée au pouvoir de la dirigeante post-fasciste à la tête d'une coalition dominée par l'extrême droite, Emmanuel Macron avait assuré vendredi être « tout à fait prêt à travailler » avec la nouvelle présidente du Conseil.

