Royaume-Uni: Rishi Sunak désigné pour devenir Premier ministre

Rishi Sunak a été désigné par les conservateurs pour devenir le futur Premier ministre britannique après le retrait de sa seule rivale, Penny Mordaunt. Il succède à Liz Truss, restée en poste 44 jours seulement et qui l'avait battu cet été.

« Rishi Sunak est élu chef du Parti conservateur », a annoncé Graham Brady, chargé de ces questions au sein de la formation au pouvoir depuis 12 ans. N'ayant pas recueilli les 100 soutiens nécessaires pour rester dans la course à Downing Street, Penny Mordaunt avait juste avant reconnu sa défaite, apportant sur Twitter son « plein soutien » à Rishi Sunak. L'ancien chancelier de l'Échiquier, 42 ans, devient le premier chef de gouvernement non-blanc de l'histoire du Royaume-Uni.

Dimanche soir, l'ancien Premier ministre Boris Johnson avait lui aussi jeté l'éponge, n'ayant plus le soutien de son parti. « Au cours des derniers jours, je suis malheureusement arrivé à la conclusion que ce ne serait tout simplement pas la bonne chose à faire. Vous ne pouvez pas gouverner efficacement si vous n'avez pas un parti uni au Parlement », a déclaré Boris Johnson.

Rishi Sunak, candidat malheureux cet été face à la Première ministre sortante, se retrouve propulsé à Downing Street avec une crédibilité au plus haut. Et ce alors que le pays est en pleine crise économique et sociale, aggravée par la tempête financière provoquée par la politique économique de l'éphémère Liz Truss.

Même s’il est encore présenté comme un jeune politicien, Rishi Sunak est tout sauf un inconnu. Ancien banquier, marié à la fille d’un milliardaire indien et père de trois enfants, il est devenu député pour la première fois en 2015. Il a été nommé à seulement 39 ans ministre des Finances, juste avant la pandémie. Et c’est justement pendant cette période qu’il est devenu très populaire, notamment en distribuant des milliards d’aides publiques. Ce fils d’émigré indien, né à Southampton sur la côte sud de l’Angleterre, explique qu’il doit sa réussite « au dur labeur, au sacrifice et à l’amour de ses parents ».

Il a ainsi étudié dans le très exclusif Winchester College avant d’entreprendre des études de politique, de philosophie et d’économie à Oxford, puis à Stanford aux États-Unis. C’est chez Goldman Sachs qu’il fait ses armes dans le domaine de la finance avant d’entrer en politique.

Une fois la démission de Liz Truss formellement remise au roi Charles III, le souverain chargera Rishi Sunak de former un nouveau gouvernement, dans un calendrier qui doit être précisé d'ici peu. Rishi Sunak sera ainsi le cinquième Premier ministre depuis le référendum du Brexit de 2016, qui a ouvert un long chapitre de turbulences économiques et politiques inédites au Royaume-Uni.

