Giorgia Meloni présente le programme de son gouvernement devant le Parlement italien

Après son entrée en fonction, la nouvelle Première ministre italienne présente ce mardi 25 octobre aux députés le programme de la coalition de droite composée des Fratelli d’Italia, de la Ligue et de Forza Italia. Mercredi, elle se présentera devant le Sénat. Quand son programme aura été approuvé par les deux chambres, le gouvernement sera officiellement en fonction.

Avec notre correspondante à Rome, Anne Treca

Ces dernières semaines, Giorgia Meloni a changé. Fini le ton passionné des meetings qui enflamme les foules d’extrême droite comme en Espagne, au meeting du parti Vox, en juin 2022. Depuis son succès électoral, elle insiste toujours dans ses rares déclarations sur la responsabilité du nouveau gouvernement à un moment difficile pour l’Italie. Elle se montre beaucoup plus discrète, pragmatique et institutionnelle.

Devant le Parlement, elle doit présenter ce mardi 25 octobre le programme commun d’une coalition qui n’en avait pas et dire enfin ce que les trois partis de droite veulent faire ensemble pendant les cinq ans à l’avenir. Ces discours seront un exercice d’équilibrisme pour la Première ministre, parce qu'il y a dans la coalition toutes les nuances de la droite. Giorgia Meloni est d’extrême droite, mais elle doit aussi satisfaire les élus de la Ligue, un parti autonomiste et ceux de Forza Italia, qui sont des héritiers de la démocratie chrétienne.

Vers un travail constructif avec l'Union européenne ?

De plus, son discours sera aussi très suivi hors d’Italie par les gouvernements européens et par les marchés financiers, très méfiants sur la gestion de la dette colossale italienne. Elle a une marge de manœuvre très étroite.

Elle évoquera devant les élus du Parlement des dossiers ultra-urgents pour les Italiens : le prix de l’énergie, le coût de la vie, le projet de loi de finances. La présence au nouveau gouvernement de deux anciens ministres de Mario Draghi semble indiquer un souhait de continuité pour gérer l’économie et la crise énergétique.

Elle annonce même maintenant une collaboration constructive avec l’Union européenne. Reste la méthode et le discours. On verra si devant ses élus la nouvelle Première ministre retrouve les accents nationalistes et protectionnistes de la campagne qui ont fait son succès électoral.

