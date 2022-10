Royaume-Uni: Rishi Sunak attendu au tournant face à une situation économique critique

Soulagement européen à l'annonce de la désignation de Rishi Sunak

Avec notre bureau à Bruxelles,

Les dirigeants européens n’ont même pas attendu que Rishi Sunak soit officiellement nommé par Charles III pour lui adresser leurs félicitations. Ces messages semblent à la hauteur de leur soulagement : soulagement de voir partir l’imprévisible Liz Truss, soulagement de voir arriver Rishi Sunak et sa réputation de sérieux.

Ils se souviennent en particulier de son rôle au sein du G7 pour l’accord sur la taxation des multinationales. Charles Michel estime que le Royaume-Uni et l’UE doivent travailler ensemble et faire face aux défis communs, le président du Conseil européen affirme qu’apporter de la stabilité sera la clef. La présidente du Parlement européen s’engage à une coopération forte et constructive avec le Royaume-Uni « l’Europe a besoin de stabilité politique et économique » écrit Roberta Metsola.

Cette coopération et cette stabilité sont ce qui manque le plus aux Européens depuis que Boris Johnson puis Liz Truss ont pris les rênes du Royaume-Uni. Ils espèrent en particulier que Rishi Sunak va abandonner les projets de Liz Truss qui avait décidé de la remise en cause unilatérale du protocole sur l’Irlande du Nord.