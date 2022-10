Royaume-Uni: Rishi Sunak devient officiellement Premier ministre

Chargé par le roi Charles III de former un gouvernement, Rishi Sunak est devenu mardi officiellement Premier ministre britannique, le troisième en deux mois, dans un pays plongé dans une grave crise économique et sociale.

Publicité Lire la suite

Le roi Charles III a chargé Rishi Sunak de former un gouvernement, ce mardi 25 octobre. L'ex-banquier et ministre des Finances devient ainsi le premier dirigeant britannique d'origine indienne, de confession hindoue et le premier originaire d'une ancienne colonie britannique. À 42 ans, il est aussi le plus jeune chef de gouvernement de l'histoire contemporaine du Royaume-Uni, après une ascension fulgurante en politique.

Il succède à Liz Truss, qui a eu un mandat d'une brièveté record de 49 jours suite aux réactions suscités par son plan massif de baisses d'impôts. Elle a souhaité « tous les succès » du monde à son successeur, « pour le bien de notre pays ». L'ex-Premier ministre britannique Boris Johnson a adressé ses « félicitations » à son ex-ministre des Finances Rishi Sunak pour son accession au pouvoir en ce jour « historique ».

Des « décisions difficiles » à venir

Après avoir rencontré Charles III, Rishi Sunak est arrivé avec la mine assez sombre sous les hués des manifestations devant Downing Street pour sa première allocution. Il était seul sans épouse et ses deux enfants. Il a repris les éléments de son discours de mardi devant les députés, rapporte notre correspondante à Londres, Emeline Vin.

Rishi Sunak promet stabilité économique et surtout de regagner la confiance des électeurs par son professionnalisme, son intégrité et sa responsabilité. « Si je suis là, c'est parce que des erreurs ont été commises. J'ai été élu pour les rectifier », a déclaré le nouveau Premier ministre. Il a tout de même salué la détermination de sa prédécesseure Liz Truss. Le nouveau Premier ministre britannique Rishi Sunak a averti aussi que des « décisions difficiles » à venir. Le nouveau chef de l'exécutif a promis de se mettre au travail dès maintenant.

►À lire aussi : Au Royaume-Uni, Rishi Sunak attendu au tournant face à une situation économique critique

(Avec AFP)

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne