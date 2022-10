À Kherson, des habitants écartelés entre rester et évacuer vers la Russie

REPORTAGE

Le climat est extrêmement tendu autour des régions annexées de Zaporijjia et de Kherson. À Kherson, les autorités pro-russes demandent depuis la semaine dernière aux civils d’évacuer sur la rive gauche du Dniepr.

De notre envoyée spéciale à Kherson,

Chaque jour, le ton se muscle un peu plus que la veille et chaque jour, les nuages s’amoncellent un peu plus. Dernier risque d’escalade en date : les accusations de Moscou concernant la préparation d'une bombe sale par l'Ukraine. Juste avant, chaque camp accusait l’autre de vouloir faire exploser le barrage en amont de Kherson sur le Dniepr, une destruction qui aurait notamment pour conséquence de ne plus alimenter le lac de refroidissement de la centrale nucléaire de Zaporijjia, la plus grande d’Europe, et de noyer sous les eaux Kherson et les villages alentours.

Avec un check-point en moyenne tous les 15 kilomètres, avec parfois des herses mobiles, le filet pour vérifier qu’aucun civil n’entre dans la région de Kherson pendant la période d'évacuation est particulièrement serré. Dans la capitale de la région, à l’entrée du pont Antonovsky régulièrement visé par des tirs, une batterie anti-missile est très visible. Les bateaux de civils qui font la navette sur le fleuve sont eux en revanche relativement épargnés par les bombardements. Les bâtiments et habitations de Kherson aussi.

Plus pour longtemps ? C'est en tout cas ce que craint ce natif de la ville, assis sur le banc en bois d’un bateau prêt pour démarrer sa navette de 50 minutes entre deux ports fluviaux. « Kherson n’est pas une ville facile pour quelqu’un en position défensive, mais elle ne peut pas être rendue pour des raisons de prestige. Donc, ils se battront pour ça, et sûrement très cruellement. En plus, elle est stratégiquement très importante pour contrôler ce delta du Dniepr », explique-t-il.

Kherson, nouveau Stalingrad cet hiver, ou bien peut être bientôt noyée sous les eaux ? Il est bien le seul sur ce bateau à admettre l’envisager sérieusement. Un jeune couple chargé de colis écarte l’idée : « Je refuse d’y croire, même si je sais bien que c’est une possibilité à ne pas écarter. Mais nous espérons que toutes ces menaces ne vont pas se concrétiser. »

Cela, malgré les appels répétés des autorités pro-russes à partir, malgré les messages à répétition reçus sur les téléphones, dont certains arrivent parfois au milieu de la nuit. « C’est le quatrième que je reçois », s’amusait un homme sur le port hier. Quant à cette habitante, sourire en coin : « On nous a dit qu'il y avait une sorte de danger, mais je ne me souviens plus, j’ai effacé le SMS », dit-elle. Quelques rires moqueurs fusent. À quelques mètres des soldats, nombreux, visibles, bien armés et cagoulés. Ils contrôlent – loi martiale oblige, disent-ils – minutieusement les identités des candidats au passage du fleuve.

Des moyens pour les évacuations

En face, au bord de la rive sud du Dniepr, sur une pelouse encore verdoyante malgré l’automne, un personnel russe nombreux en uniforme attend ceux qui ont choisi de traverser et d’évacuer. Tous sont chapeautés par Dimitri Ershova. « À partir de 8h du matin, les premiers bateaux à moteur arrivent ici de la rive droite. Le bus arrive à la même heure. Tout est synchronisé pour que les gens attendent un minimum. Ils montent dans les bus organisés en colonne. Comme ça, si un incident se produit, cela permet de minimiser les conséquences », explique-t-il.

Minibus, personnel médical, aide pour porter les bagages, responsable de coordination…. La Russie a mis les moyens pour accueillir ceux qui sont d’accord pour évacuer. Adam a pris place avec sa mère, en direction le point de passage de Djankoï pour la Crimée. Sa décision était prise depuis longtemps : « J'ai peur qu'il y ait des combats et que le front se déplace dans un sens puis dans l'autre. Je suis sûr que les 6 prochains mois, la situation ne sera pas stable du tout », s’inquiète-t-il.

Ils sont encore nombreux pourtant à vouloir encore rester dans la ville où ils ont tout : leurs maisons, leurs souvenirs, leurs habitudes. Même si avec l’aggravation de la situation sécuritaire, la fourniture en alimentation se fait rare. « Il n’y a plus rien dans les supermarchés, les étagères sont vides. Vous voulez du saucisson, de la viande, vous faire un vrai repas ? ce n’est même pas la peine d’essayer, il n’y a rien, 0 », explique un retraité. Debout le long du port comme une dizaine d’autres habitants, sans un regard pour la navette qui emporte les évacués, il sort sa canne à pêche et lance sa ligne dans le fleuve. Peut-être y trouvera-t-il du poisson pour se nourrir.

L'administration prorusse de la région de Kherson a précisé qu'« au 24 octobre, 22 367 habitants ont été emmenés sur la rive gauche du Dnipro ». Elle a dit « prévoir » le départ d' « environ 50 000 personnes » de cette zone au total « dans un avenir proche ».

