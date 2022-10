La ministre de la Défense en Estonie alors que la France muscle sa présence dans les pays Baltes

Catherine Colonna a fait une visite éclair en Estonie mardi 25 octobre, alors que la France renforce sa présence militaire dans la région balte. Paris envoie des avions Rafale en Lituanie pour surveiller le ciel et du matériel plus adapté en Estonie.

Avec notre envoyée spéciale sur la base militaire de Tapa, Marielle Vitureau

Une tente installée à un carrefour boueux sur le vaste terrain d’entraînement de Tapa. Voilà le poste d’observation de la démonstration faite par les soldats. Pour le commandant Pommier, l’objectif de l’embuscade est de voir « comment la France interagit avec ses alliés britanniques et estoniens et comment on peut associer nos capacités qui sont essentiellement des capacités légères d’infanterie à des capacités plus lourdes ».

La France muscle sa présence en Estonie. Pour s’entraîner, les soldats auront des véhicules chenillés, adaptés aux terrains boiseux et marécageux de ce pays au nord de l’Europe. Et ce avant l’arrivée au printemps du Griffon, le véhicule de transport de troupe dernière génération.

Fière de nos 300 militaires 🇫🇷 en #Estonie engagés aux côtés des soldats estoniens, britanniques et danois pour la protection du flanc oriental de l'OTAN.

Solidarité politique et militaire avec nos partenaires européens et nos alliés.#Russie #Ukraine @SebLecornu pic.twitter.com/4VfDV4nlBM — Catherine Colonna (@MinColonna) October 25, 2022

Lors d'un déplacement à Washington le 17 octobre, le ministre estonien de la Défense a prédit un long conflit et a exhorté l'Occident à se tenir aux côtés des Ukrainiens jusqu'à ce qu'ils parviennent à la victoire pour « le monde libre ». Hanno Pevkur avait également averti que Moscou avait toujours la capacité de mener des attaques, y compris sur des membres de l'Otan tels que l'Estonie.

Présence permanente

Le bataillon multinational de l’Otan avec la participation française s’est installé il y a cinq ans en Estonie. « Face à l’agression de la Russie en Ukraine, nous avons pris la décision en Estonie ou dans d’autres points du flanc est de l’alliance d’avoir une présence qui est désormais une présence permanente », explique Catherine Colonna, la ministre des Affaires étrangères.

Un geste apprécié par Kaja Kallas, la Première ministre estonienne. Les soldats et les pilotes français sont la preuve pour elle que l’Otan défend bien ici chaque centimètre de son territoire.

