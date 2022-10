Macron et Scholz confrontent leurs désaccords lors d'un dialogue «amical» et «constructif»

La rencontre ce mercredi à Paris entre le président français Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz s'est traduite par un dialogue « amical » et « constructif », ont annoncé les deux parties, au moment où la relation entre les deux pays est plombée par une multiplication de désaccords.

Publicité Lire la suite

La rencontre, qui a duré trois heures et s'est terminée par un tête-à-tête entre Emmanuel Macron et Olaf Scholz, a permis d'évoquer « les perspectives vers lesquelles l'Europe veut et doit aller » et devrait conduire ces prochaines semaines à « une très bonne et très intensive coopération », a fait savoir une source diplomatique allemande. De son côté, la présidence française a également salué un échange « très constructif », durant lequel les deux dirigeants « évoqué la relation franco-allemande dans un esprit de travail très étroit à moyen et long terme ».

Lors de cet entretien, les deux dirigeants sont notamment tombés d'accord sur le fait que l'Union européenne est confrontée à « l'une des plus importantes crises de son histoire », ce qui les a conduits à évoquer – entre autres – les questions de « sécurité et de défense », la question « énergétique avec un regard sur les prix élevés de l'énergie et l'approvisionnement » ou encore l'innovation, a encore souligné la source diplomatique allemande.

► À écouter aussi : Rencontre Macron-Scholz: «Les différends entre la France et l'Allemagne sont anciens»

Ces trois thèmes sont des sources de tensions entre les deux capitales, Paris et Berlin n'ayant pas les mêmes idées sur les moyens de lutter contre la flambée des prix de l'énergie par exemple. « Sur ces trois thèmes ont été mis en place des groupes de travail de réflexion qui vont amener les deux gouvernements à travailler étroitement dans les jours qui viennent en vue des prochaines étapes », a précisé l'Élysée. Les deux dirigeants ont également convenu d'échanger « avant et après » une visite prochainement en Chine du chancelier allemand et un déplacement aux États-Unis pour le président français.

Les 60 ans du traité de l'Élysée en ligne de mire

« D'ici aux 60 ans du traité de l'Élysée, nous allons travailler ensemble pour pouvoir converger » sur les « problèmes » actuels entre la France et l'Allemagne, a déclaré devant le Sénat français, la secrétaire d'État française aux Affaires européennes, Laurence Boone, évoquant la défense, l'énergie et la géopolitique. Les 60 ans du traité de l'Élysée seront célébrés le 22 janvier. Ce traité bilatéral avait scellé la réconciliation entre la France et l'Allemagne après la Seconde Guerre mondiale et lancé la coopération entre les deux puissances européennes.

Les signaux de mésentente entre Berlin et Paris se sont multipliés récemment. Berlin promeut un projet de bouclier antimissile, avec notamment une composante israélienne, auquel veulent se joindre 14 pays européens, dont le Royaume-Uni, les pays baltes, les Pays-Bas ou encore la Finlande. Dénonçant une « course aux armements » au sein du continent, Paris reste en retrait et défend son propre projet, avec l'Italie. Le futur avion de combat européen, le SCAF, un serpent de mer entre les deux pays, est un autre point de blocage, avec le risque que le projet britannique concurrent, Tempest, prenne de l'avance.

(Avec AFP)

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne