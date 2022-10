Ukraine: à Mykolaïv, s'approvisionner en eau devient de plus en plus compliqué

Les frappes russes sur les infrastructures énergétiques ukrainiennes inquiètent de plus en plus la population. À Mykolaïv, dans le sud du pays, les coupures d’électricité viennent s’ajouter à un autre problème crucial : l’approvisionnement en eau, rendu extrêmement difficile après la coupure du pipeline qui alimentait la commune depuis quarante ans.

Avec nos envoyés spéciaux à Mykolaïv, Anastasia Becchio et Boris Vichith

En avril, les tirs russes ont endommagé les canalisations qui apportaient l’eau du Dniepr à la frontière entre les régions de Mykolaïv et Kherson. Depuis, l’eau qui coule dans les robinets, jaune et salée, détériore encore plus rapidement les canalisations et crée une inquiétude supplémentaire pour les habitants.

Mardi 25 octobre, des ouvriers finissent de recouvrir les nouvelles canalisations d’eau dans une tranchée creusée sur un trottoir. En plus des bombardements qui causent régulièrement des fuites, les ouvriers sont contraints de changer très souvent les tuyaux qui rouillent. « Sur cette canalisation, il y avait eu quatre réparations sur un mètre. Les tuyaux étaient déjà vieux mais le sel n’a pas arrangé les choses », explique Vassili Bozhenov, un seau de sable à la main.

Boris Doudenko, le directeur de Mykolaïv Vodokanal, l’entreprise publique pour l’approvisionnement en eau, s'alarme du manque d'eau pour l'hiver, en constatant deux tuyaux troués et rouillés.

C’est ce que provoque cette eau et le problème risque de s’accentuer en hiver. Avec les fuites, la pression tombe et on risque de se retrouver dans une situation où on ne pourra plus fournir une majorité de la population en eau. C’est pourquoi, nous nous efforçons de faire un maximum de réparations, de remplacer des tuyaux, pour pouvoir passer l’hiver.

Selon une enquête de la BBC, les forces russes ont délibérément ciblé l'approvisionnement en eau de Mykolaïv, en avril dernier. Stratégie militaire ou accident, Boris Doudenko préfère ne pas trancher. « Nous ne savons pas si les canalisations ont été bombardées intentionnellement ou par hasard, mais pour nous, cela n’a pas beaucoup d’importance, parce que le résultat, c’est qu’on n’a tout simplement pas d’eau », déplore-t-il.

À l’entrée de l’entreprise publique, des personnes âgées remplissent des bidons d’eau. Un geste qu’elles répètent quotidiennement depuis six mois.

