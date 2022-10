Danemark: à l’approche des législatives, tous les partis veulent une politique migratoire dure

Depuis plusieurs années, le Danemark n’a pas arrêté de durcir sa politique de l’immigration (Image d'illustration). REUTERS/Johan Nilsson/TT News Agency

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Au Danemark, les élections législatives s’annoncent très serrées le 1er novembre. Dix-sept partis sont en lice en vue de former un gouvernement de coalition. Mais sur le thème de l’immigration, tous semblent désormais d’accord : pas d’assouplissements en vue concernant l’accueil des réfugiés et des immigrés, une politique parmi les plus dures en Europe.