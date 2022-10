La Chine aurait ouvert des commissariats de police clandestins dans l'Union européenne

« Au moins 54 » commissariats clandestins chinois seraient éparpillés un peu partout dans, au moins, 30 pays à travers le monde, affirme le rapport de l’ONG Safeguard Defenders. L'Union européenne serait tout particulièrement dans la ligne de mire des agents clandestins, avec une trentaine d'antennes dont huit en Espagne, quatre en Italie, trois basées en France et au Portugal et une en Allemagne pour ne mentionner que celles-là.

Plusieurs pays prennent très au sérieux le rapport de l'ONG et ont déjà ouvert des enquêtes. C'est notamment le cas des Pays-Bas et de l'Espagne, mais pas de Paris. L'Irlande vient de fermer un poste chinois qui opérait sans aucune autorisation sur son sol, rapporte Heike Schmidt, du service international de RFI.

L'objectif de ces commissariats serait de faire taire les opposants politiques chinois à l'étranger, selon l'ONG, mais aussi une enquête de RTL Nieuws. La chaîne de télévision néerlandaise cite un dissident chinois réfugié aux Pays-Bas - il dit avoir reçu des appels menaçants après avoir manifesté devant l'ambassade de Chine.

Pékin rejette ces accusations en bloc en les qualifiant de « complètement fausses » assurant que ces postes de police sont là pour assister les ressortissants chinois dans leurs démarches administratives, par exemple pour renouveler leur permis de conduire.

Selon Jing-Jie Chen, chercheur auprès de l’ONG Safeguard Defenders, quelque « 230 000 ressortissants chinois ont déjà été renvoyés en Chine via ces opérations » :

Officiellement, la Chine prétend que ces postes de police servent à assister des ressortissants chinois à l’étranger à renouveler leur permis de conduire ou à produire des certificats de naissance etc. Mais comme nous l’avons démontré dans le cas de Madrid en Espagne et de Belgrade en Serbie, des Chinois sont ciblés et contactés par ces antennes de police dans l’objectif de les faire revenir en Chine.

C’est grave, puisque de tels agissements violent la souveraineté des pays dans lesquels ces policiers chinois opèrent. Officiellement, il s’agit de l’expansion de la lutte anti-corruption et la lutte contre le crime international au-delà des frontières chinoises. Selon des documents officiels, 230 000 ressortissants chinois ont déjà été renvoyés en Chine via ces opérations.

Mais potentiellement, tous les Chinois à l’étranger sont dans la ligne de mire de la police chinoise. Cela ne sème pas seulement la peur dans la communauté chinoise. Mais cela rend aussi très compliqué le travail des militants et dissidents dans leur pays d’accueil. Nous appelons cela la répression chinoise transnationale.