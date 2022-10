Ukraine: à Mykolaïv, la population suit attentivement la contre-offensive sur Kherson de l'armée ukrainienne

Ukraine: dans un village de la banlieue de Mykolaïv, le 26 ocrobre 2022. REUTERS - VALENTYN OGIRENKO

Texte par : RFI

La contre-offensive de l’Ukraine contre les forces russes dans le sud de la région de Kherson s’avère plus difficile qu’elle ne l’était dans le Nord-Est : c’est ce qu’a confié hier, mercredi, le ministre ukrainien de la Défense. En cause, selon Oleksii Reznikov, les conditions météorologiques qui se dégradent et le terrain. L’armée ukrainienne a lancé début septembre une contre-offensive pour reprendre Kherson et sa région, aux mains des forces russes depuis les premières semaines de la guerre. Des opérations que l’on suit attentivement du côté de Mykolaïv, située à une cinquantaine de km à vol d’oiseau de Kherson.