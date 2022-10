À la Une: l’extrême droite italienne a de bonnes connexions dans les Balkans

Revue de presse des Balkans

Fascistes, néo-nazis et identitaires de Serbie et d’Italie ont tout pour s’entendre : haine des migrants et des LGBT, rejet du « libéralisme », fascination pour la Russie... À la veille des élections en Italie, des représentants de CasaPound étaient encore en conférence chez leurs amis serbes du Klub 451 de Belgrade. Radiographie d’une nébuleuse brune très bien connectée, et souvent très violente.

Cette fascination pour l’extrême droite italienne touche même les Albanais de la diaspora. Par anticommunisme, par attachement aux « valeurs familiales traditionnelles » : beaucoup se sont réjouis de sa victoire, y compris des musulmans conservateurs, malgré l’islamophobie exaltée de Giorgia Meloni. Certains, immigrés en Italie depuis des décennies, rejettent aussi les « nouveaux venus ».

Par contre, entre Italie, Slovénie et Croatie, la frontière est disputée depuis le début du XXe siècle. La Vénétie Julienne, l’Istrie, le Kvarner sont revendiqués comme des terres irrédentes par les nationalistes italiens. De l’aventure de Fiume à la question de Trieste, des crimes du fascisme à la mémoire des foibe, ce passé douloureux nourrit les craintes des minorités slovènes d’Italie, comme celles des Italiens de Croatie et de Slovénie.

Nouvelle phase de tensions au Kosovo ?

C’est le 31 octobre que tombe l’échéance pour la ré-immatriculation des véhicules serbes au Kosovo, faisant craindre de nouvelles tensions. Dans ce contexte, 40 organisations de la société civile viennent de lancer un appel « pour que les citoyens ne soient plus les otages du dialogue entre Belgrade et Pristina ». Mais déjà, des provocations ont été enregistrées dans le secteur nord du petit pays, toujours sous tension.

Très dépendant de ses vieilles centrales à charbon yougoslaves, le Kosovo se prépare à un rude hiver, alors qu’il vit déjà depuis un an au rythme de coupures quotidiennes d’électricité. La situation pourrait encore s’aggraver, a déjà prévenu le gouvernement. Aucun pays des Balkans n’échappera à la crise de l’énergie.

Alors que ses voisins se tournent vers l’Azerbaïdjan pour réduire leur dépendance au gaz russe, la Slovénie fait de son côté le pari de l’Algérie. Un vaste contrat est en passe d’être signé, avec un transit via le Trans-Mediterranean pipeline qui relie l’Italie.

Le petit pays du nord-ouest des Balkans a voté pour le premier tour de l’élection présidentielle dimanche dernier. Nataša Pirc Musar, soutenue par le Parti pirate et les Verts, pourrait bien devenir la première cheffe de l’État, elle qui est donnée favorite du deuxième tour, le 13 novembre, face au néoconservateur Anže Logar.

Migrations : l’Union européenne s’inquiète de la route des Balkans

Contrer les migrations irrégulières sur la route des Balkans s’impose à nouveau comme une priorité pour l’Union européenne, qui a décidé d’accorder une enveloppe supplémentaire de 39,2 millions d’euros pour sécuriser les frontières des pays candidats des Balkans occidentaux. Depuis le début de l’année 2022, c’est redevenue la principale voie d’accès vers les pays de l’Union européenne.

Sous pression, la Serbie a fini par commencer à mettre sa politique des visas en conformité avec celle de l’UE, qu’elle aspire à intégrer. Le pays exige désormais des visas aux ressortissants du Burundi et en demandera bientôt à ceux de Tunisie. Dans le même temps, les violences policières se poursuivent sur toutes les frontières des Balkans.

