La Pologne cherche à démontrer que Minsk aide des réfugiés et migrants à passer

Un Syrien placé en garde à vue par des gardes-frontières polonais. « Je demande l'asile en Pologne », peut-on lire sur sa feuille de papier. Harkawicze, décembre 2021. AP - Michal Kosc

La Pologne présente de nouvelles preuves que la Biélorussie aide des réfugiés et migrants à traverser la frontière vers l'UE. Depuis maintenant un an, l'Union européenne accuse la Biélorussie de faire venir des personnes du Moyen-Orient, et de les inciter à traverser la frontière de l'UE. Vendredi 28 octobre, la Pologne a publié une vidéo où l’armée organiserait le franchissement de la frontière.