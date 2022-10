Ukraine: Volodymyr Zelensky fait le décompte des frappes russes et remercie ses compatriotes

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, lors de la conférence sur la reconstruction de l’Ukraine à l’invitation de l’Union européenne et du G7, le mardi 25 octobre. AP - Markus Schreiber

En Ukraine, les combats se poursuivent même si les informations sur l’avancée des troupes ukrainiennes se font de plus en plus rares. Les frappes russes ne s'arrêtent pas non plus, mais pas de quoi démoraliser les Ukrainiens comme l’a de nouveau affirmé le président Volodymyr Zelensky dans une vidéo diffusée dans la nuit de jeudi à vendredi.