La ville de Marioupol attend l'hiver avec inquiétude

Une famille dans une rue de Marioupol ravagée par les bombes, au début du mois d'avril 2022. AFP - ALEXANDER NEMENOV

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Largement abîmée par le conflit, la ville du bord de la mer d'Azov, qui a perdu beaucoup d'habitants, essaie de se préparer à l'arrivée de l'hiver. Dans les quartiers les moins touchés par les bombes et les tirs, les réparations vont plus vite, mais dans les plus atteints, dans le centre ou près de l'ex-usine Azovstal, la vie est toujours précaire.