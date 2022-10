Ukraine: sur le front de Kherson, «c'est plus compliqué qu'on ne l'aurait voulu»

Avec nos envoyés spéciaux en Ukraine, Anastasia Becchio et Boris Vichith

Quelques heures de repos dans son unité, dans un village libéré le mois dernier, avant de retourner sur le front. Tel est le programme d'Evguen, de la 60ᵉ brigade, garagiste dans le civil, mobilisé dans les premiers jours de la guerre.

C'est plus compliqué qu'on ne l'aurait voulu, mais on ne s'attendait pas vraiment à ce qu'ils s'enfuient en courant et en laissent tout derrière eux. Il faut se battre pour chaque village, chaque bout de champ. Le terrain est difficile : c'est de la steppe et quand les gens partent à l'assaut, ils sont à découvert. Mais ça n'est pas grave, on y arrivera, c'est une question de temps.