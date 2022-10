En Écosse, l’héritage des sorcières plus actuel que jamais

The Witchery by the Castle, un restaurant en centre-ville d'Edimbourg qui s'inspire de l'époque des chasses aux sorcières.

Se ressourcer dans la nature, se soigner grâce aux plantes : il y a quelques siècles, cela aurait pu valoir des accusations de sorcellerie. Alors que l’Écosse remet en lumière la mémoire de celles qui en ont péri, le pays veut également honorer l’esprit de leurs pratiques, à une époque où le bien-être et la protection de l’environnement sont des préoccupations majeures.

Publicité Lire la suite

De notre correspondante en Écosse,

Ce samedi matin, dans l’East Neuk, la région côtière située au nord d’Édimbourg, ressemble à beaucoup d’autres pour Jason Byles. Sous le soleil frais d’octobre, il a chaussé ses grandes bottes pour aller ramasser des algues de la mer du Nord. Elles sont brunes, rouges ou vertes, et s’utilisent de nombreuses façons différentes, que ce soit pour cuisiner ou se soigner. C'est ce qu'explique ce Néo-Zélandais, arrivé en Écosse il y a une décennie, aux curieux qui prennent part à ses ateliers d’initiation aux algues qu’il organise avec son entreprise, East Neuk Seaweed. « Avant, la plupart des participants voulaient surtout enrichir leur cuisine végétarienne ou végane, ou c'étaient des gens très aventuriers, même un peu fous. Aujourd’hui, j’ai des gens de tous horizons, qui veulent juste se sentir plus proches de la nature, savoir ce qu’elle peut nous apporter, et vivre un peu différemment. »

East Neuk Seaweed fait partie du récent « Witch Trail » lancé par VisitScotland, l’organisme public de promotion du tourisme en Écosse. Il s’agit d’un parcours d’activités dans tout le pays qui permettent de non seulement découvrir la violente histoire de la chasse aux sorcières en Écosse, mais également de montrer que l’héritage de celles qui ont été accusées de sorcellerie est encore pertinent aujourd’hui.

Sorcières des temps modernes

Pour se rendre compte de l’engouement que suscitent les sorcières, c’est à Black Moon Botanica, dans la capitale écossaise, qu’il faut se rendre. Située à Candlemaker Row, dans le cœur historique d’Édimbourg, la boutique a été fondée par Brooke Mackay-Brock après ses études d’herbologie au Jardin botanique royal d’Édimbourg. Elle y vend non seulement des tisanes, mais aussi des pierres et cristaux, des tarots et des livres ayant trait à la spiritualité et à l’occulte. La boutique attire ceux qui croient au pouvoir des sorts comme les plus profanes, explique Pieter, qui tient la boutique en son absence. « Les gens cherchent de plus en plus un mode de vie connecté à la nature, par exemple pour être en meilleure santé, commence-t-il. Nous acceptons davantage notre rôle dans l’environnement : nous sommes sensés en être les gardiens. On doit commencer à comprendre qu’en fait, nous dépendons de la nature. L’idée fait son chemin, et cela provoque beaucoup d’émotions, voire de l’anxiété chez nos clients. »

Le retour aux sources est la spécialité de Stuart Wright : enseigner la survie et l’utilisation des ressources de la nature aux aventuriers amateurs à Glen Dye. Cet ancien militaire, qui s’est engagé dans l’armée britannique au début des années 2000 alors qu’il n’avait que 16 ans, vit aujourd’hui dans la région d’Aberdeen avec sa famille. Il vante les mérites des activités en pleine nature pour la santé mentale, et note que l’intérêt pour ses ateliers a augmenté avec la pandémie. « Les gens ont passé énormément de temps devant les écrans, et les confinements ont fait qu’on ne pouvait pas sortir. Donc aujourd’hui, il y a une vraie envie de profiter de la nature, de se déconnecter, et d’apprendre des choses utiles. Une fois, une dame du coin est venue à un atelier pour apprendre à faire un feu suite à une coupure de courant due aux tempêtes », se rappelle-t-il.

Une vraie reconnaissance toujours attendue

Si le thème de la communion avec la nature est perçu de manière positive aujourd’hui, cela n’était malheureusement pas le cas pour les femmes qui en étaient adeptes entre les XVIe et XVIIIe siècles, pic de la chasse aux sorcières en Écosse. On estime que jusqu’à 6 000 personnes, en majorité des femmes, souvent veuves, âgées et soigneuses, ont été exécutées pour sorcellerie dans le pays, où la persécution a été particulièrement brutale. La région du Fife, où se trouve l’East Neuk, a été très touchée : jusqu’à 380 personnes ont été tuées pour sorcellerie.

Alors que cette année a été désignée « Année des Histoires » en Écosse, il est important de sauvegarder cette mémoire. C’est la raison pour laquelle il existe un « Witches Trail » spécial pour cette région, qui consiste en une suite de plaques commémoratives distribuées sur la côte. À Culross, un village en face d’Édimbourg, de l’autre côté de l’estuaire du fleuve Forth, la plaque dit : « Tant de femmes ordinaires ont été accusées d’être des sorcières à Culross, des victimes innocentes de temps sombres. »

Mais aujourd’hui, il manque une vraie reconnaissance : un monument, que des militantes féministes appellent de leurs vœux. Rien d’étonnant à cela, selon Sonny Murray, guide à Édimbourg pour Invisible Cities, une entreprise sociale qui aide les personnes sans-abris à se former dans le domaine du tourisme pour sortir de la rue : « Il y a plus de statues d’animaux à Édimbourg que de femmes », révèle-t-il, en rappelant à son auditoire que la marginalisation et l’invisibilisation des femmes est, malheureusement, toujours d’actualité.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne