Mer Noire: le trafic des bateaux chargés de céréales a repris

Le trafic semble avoir repris ce lundi en mer Noire, le long du couloir maritime humanitaire qui permet l'exportation de céréales ukrainiennes, malgré le retrait temporaire de la Russie de l'accord international annoncé vendredi. Deux premiers bateaux ont quitté l'Ukraine ce matin et d'autres sont annoncés pour la journée.

Publicité Lire la suite

Ce lundi matin, selon le site spécialisé Marine Traffic, deux navires, Admiral de Ribas (pavillon de Palau) et Mount Baker (Hong Kong) ont quitté le port ukrainien de Chornomorsk, près d'Odessa, chargés de céréales, à destination de la Turquie, en dépit du retrait de la Russie.

Quatre autres, dont un - le Ikaria Angel- affrété par le Programme alimentaire mondial et destiné à Djibouti avec 30.000 tonnes de blé à son bord et un autre sous pavillon turc, se sont engagés dans le corridor maritime humanitaire en direction du Bosphore et de la Turquie, toujours selon le site Marine Traffic.

Le Centre de coordination conjointe (JCC), chargé de superviser l'accord sur les exportations de céréales ukrainiennes via la mer Noire, a annoncé que douze cargos au total sont prévus dans la journée au départ des ports d'Ukraine.

Le coordinateur des Nations unies pour l'Initiative sur les céréales ukrainiennes Amir Abdulla a averti ce matin sur Twitter : « Aucun cargo civil ne doit devenir une cible militaire, ni être retenu en otage. L'alimentation doit passer ».

Civilian cargo ships can never be a military target or held hostage. The food must flow. #BlackSeaGrainInitiative pic.twitter.com/sqnIVMmyny — Amir M. Abdulla (@AmirMAbdulla) October 31, 2022

Les inspections continuent

Dimanche, au lendemain de l'annonce du retrait russe de l'accord négocié en juillet dernier sous l'égide des Nations unies et de la Turquie, le trafic avait stoppé. La Russie s'est également retirée « jusqu'à nouvel ordre » des inspections de navires, rendues obligatoires par l'accord international pour garantir le transport sécurisé des exportations agricoles ukrainiennes.

Le JCC qui réunit des délégués de Russie, d'Ukraine, de Turquie et de l'ONU a annoncé que les délégations turque et de l'ONU fournissaient des ressources supplémentaires aux inspections et que « dix équipes » devaient inspecter lundi 40 navires à destination de l'Ukraine, précise l'Agence France presse.

Le JCC précisait avoir « obtenu l'accord de l'Ukraine. La délégation de Russie a été informée », notait-il, soulignant que celle-ci « entendait poursuivre le dialogue avec la Turquie et l'ONU ». La Turquie qui multiplie les entretiens pour sauver cet accord qui a permis d'exporter plus de 9,3 millions de tonnes de céréales et autres produits d'Ukraine. Selon le JCC, 40% des chargements étaient destinés aux pays en voie de développement.

► À lire aussi : le retrait russe de l'accord sur les céréales risque de peser sur la crise alimentaire

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne