Ukraine: nouvelles attaques de missiles, Kiev partiellement privée d'électricité et d'eau

Une nouvelle attaque de missiles a eu lieu ce lundi sur le territoire ukrainien, dénoncent les autorités à Kiev, la capitale qui a subi plusieurs coupures d'électricité.

La Russie a lancé « plus de 50 missiles de croisière » dans cette nouvelle attaque qualifiée de «massive» sur des infrastructures énergétiques de l'Ukraine lundi matin, a indiqué l'armée de l'air ukrainienne.

« Plus de 50 missiles de croisière de type X-101/X-555 ont été lancés à l'aide d'avions » de type Tu-95 et Tu-160 depuis le nord de la mer Caspienne et de la région russe de Rostov, a indiqué l'armée de l'air ukrainienne sur Telegram.

Un missile russe abattu par l'Ukraine est tombé en Moldavie, sans faire de victime, annoncent les autorités moldaves.

Pannes d'électricité et d'eau à Kiev

Dans la capitale, plusieurs explosions ont été entendues tôt lundi par des journalistes de l'AFP. « Une partie de Kiev est sans électricité et dans certaines zones sans eau, à la suite des frappes russes », a indiqué le maire de la ville, Vitaly Klitschko, sur Telegram. « Des électriciens travaillent à rétablir l'approvisionnement en électricité sur une installation endommagée qui alimente environ 350.000 appartements à Kiev », a-t-il précisé.

Selon le fournisseur, 80% des consommateurs de la capitale sont privés d'eau, faute d'électricité pour faire fonctionner les pompes.

Ces nouvelles frappes massives interviennent après l'annonce ce week-end par Moscou de suspendre sa participation à l'accord sur les exportations de céréales ukrainiennes.

La capitale avait déjà été frappée à la mi-octobre notamment par des drones russes de fabrication iranienne, qui avaient abîmé des infrastructures énergétiques essentielles. La production d'énergie du pays étant réduite de moitié en raison des destructions, les autorités ukrainiennes ont demandé aux Ukrainiens de restreindre leur consommation d'électricité.

