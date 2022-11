Italie: le gouvernement de Giorgia Meloni en guerre contre les rave parties

La Première ministre italienne Giorgia Meloni, le 31 octobre 2022 à Rome. © Roberto Monaldo / AP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Les rave parties sont désormais interdites en Italie. Un décret du gouvernement de Giorgia Meloni interdit les rassemblements festifs non autorisés de plus de 50 personnes dans des terrains et des bâtiments publics ou privés et prévoit des sanctions allant jusqu’à six ans de prison pour les organisateurs. Une menace sur toute manifestation spontanée pour l’opposition qui dénonce un État policier.