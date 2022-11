La Pologne construit une barrière de barbelés à sa frontière avec l’enclave russe de Kaliningrad

La Pologne accuse la Russie et son allié biélorusse d’envoyer des migrants venus du Moyen-Orient et leur faciliter le passage vers les frontières de l’Union européenne. Pour décourager le Kremlin dans son entreprise, Varsovie met en place une barrière physique.

Trois rangées de fils barbelés de 2,5 mètres de haut et de 3 mètres de large ! C’est le nouveau projet de la Pologne à la frontière avec l’enclave russe de Kaliningrad. Et les travaux ont déjà commencé d’après le ministre de la Défens.

Le gouvernement polonais veut empêcher Moscou d’utiliser l’enclave comme point de passage pour les migrants et demandeurs d’asiles venus du Moyen-Orient. Car depuis l’année dernière la Russie et la Biélorussie sont accusés d’accompagner des migrants jusqu’à la frontière et de les aider à traverser illégalement, rapporte notre correspondant à Varsovie, Martin Chabal.

Varsovie craint une arrivée massive de réfugiés depuis Kaliningrad. La semaine dernière, l’aéroport de l’enclave a signé des contrats avec des compagnies syriennes, turques et biélorusses. Des nationalités largement retrouvées parmi les migrants qui ont pu traverser la frontière plus tôt dans l’année.

Suite au lancement des vols reliant le Moyen-Orient et l'Afrique du nord avec Kaliningrad, « j'ai décidé d'agir en vue d'augmenter la sécurité à la frontière avec l'enclave de Kaliningrad. Nous commençons à y construire une barrière provisoire », a déclaré à la presse le ministre de l'Intérieur polonais Mariusz Blaszczak.

La frontière biélorusse également concernée

Pour prévenir une crise migratoire que la Pologne considère comme « une guerre hybride » russe et biélorusse dirigée contre elle, Varsovie avait déjà imposé en septembre 2021 une zone large d'environ trois kilomètres et longue de plus de 400 kilomètres à sa frontière avec le Bélarus. Cette zone était interdite à toute personne non résidente, y compris aux membres des ONG aidant les migrants et aux journalistes.

Depuis la levée de cette mesure en juillet dernier, il est toujours interdit d'approcher à moins de 200 mètres de cette frontière, protégée depuis par une barrière métallique haute de cinq mètres, en train d'être équipée de caméras et de détecteurs de mouvement.

