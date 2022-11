La Pologne fusionne pétrole et gaz dans le géant Orlen pour renforcer sa sécurité énergétique

Une installation gazière sur le site de stockage de Kosakowo, en Pologne, le 30 avril. 2022. REUTERS - KACPER PEMPEL

Texte par : RFI Suivre 1 mn

En Pologne, le géant pétrolier Orlen a fusionné avec le géant gazier PGNiG, tous deux contrôlés par l’État, donnant naissance au plus grand groupe industriel d’Europe centrale. Avec cette fusion, Varsovie veut renforcer la sécurité et l’indépendance énergétique du pays et de la région.