À la Une: dans les Balkans, le processus de Berlin relance l’intégration régionale

Revue de presse des Balkans

Le chancelier allemand Olaf Scholz et la Première ministre serbe Ana Brnabić au sommet entre l'Union européenne et les Balkans occidentaux, à Berlin, le 3 novembre 2022.

Publicité Lire la suite

Reconnaissance mutuelle des cartes d’identité, des diplômes et des qualifications professionnelles : trois accords ont été signés à Berlin entre les six pays des Balkans occidentaux, pour faciliter la libre circulation des citoyens et relancer l’intégration régionale.

Une avancée positive pour la région à l’heure où les tensions entre le Kosovo et la Serbie remontent autour du problème des plaques d’immatriculation serbes, que Pristina veut éliminer. « Il est grand temps de dépasser les conflits régionaux qui durent depuis bien trop longtemps, qui vous divisent et retiennent vos pays sur le chemin de l’intégration européenne », a insisté le chancelier allemand Olaf Scholz, qui a confirmé l'existence d'une proposition franco-allemande pour régler les différends entre le Kosovo et la Serbie.

Exilés

L’Allemagne semble avoir mis une pression particulière sur la Serbie, notamment sur la question des migrants, la Serbie dispensant de visas les ressortissants de pays qui n’ont pas reconnu l’indépendance du Kosovo. Ces exilés affluent donc vers Belgrade avant de tenter ensuite de passer dans l’espace Schengen. Mais Aleksandar Vučić n'est pas le seul à jouer avec les règles européennes : l'Albanie d'Edi Rama a relancé son programme de « passeports dorés ». Au risque de voir le régime des visas Schengen réintroduit pour leurs deux pays.

Radio Slobodna Evropa a découvert que des annonces publiées sur les plateformes Booking.com et Airbnb, proposant des chambres ou des appartements en Serbie, notamment dans les villes de Sombor et de Subotica, près de la frontière hongroise, portaient la mention « No migrants ».

Énergie

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a annoncé un paquet d’aide d’un milliard d’euros pour « protéger les groupes les plus vulnérables » face à la crise énergétique et « booster la diversification énergétique » dans les Balkans occidentaux, dont 500 millions disponibles dès janvier.

La Macédoine du Nord est particulièrement vulnérable face à la hausse des prix de l’électricité et du gaz. Le pays importe un tiers de l’électricité qu’il consomme et risque de devoir mettre ses industries en chômage technique. Skopje cherche de l’aide auprès de ses voisins, mais se heurte à plusieurs obstacles. Décryptage.

Néofascisme

Réhabilitation des figures fascistes et antisémites de la Seconde Guerre mondiale, entrée au Parlement du parti néofasciste AUR [l'Alliance pour l'unité des Roumains, NDLR] : l’extrême droite a le vent en poupe en Roumanie, capitalisant sur le contexte socio-économique tendu, l'absence de parti de gauche au Parlement et le puissant héritage anti-communiste. En face, que peut la gauche ?

Les groupes néofascistes et néonazis sont présents dans tous les pays des Balkans, jouissant parfois de la tolérance, voire du soutien occulte de formations conservatrices au pouvoir. Tour d’horizon des nouveaux visages de la peste brune.

En Grèce, les violences policières augmentent dans l'impunité. Une jeune femme a été violée dans un commissariat d’Athènes, les policiers qui l’ont agressée sont soupçonnés « d’abus de pouvoir ». Le gouvernement conservateur avait promis la sécurité, augmentant le nombre de policiers, mais réduisant leur temps de formation. Résultat : les cas recensés de violences policières ont augmenté de 17% en 2021.

Diplomatie du halloumi

Le halloumi n’est ni grec ni turc : ce fromage est le symbole de l’identité de Chypre. L’Union européenne vient de reconnaître une appellation d’origine protégée (AOP) commune aux deux parties de l’île divisée, un premier pas en vue de renforcer les relations de confiance entre les communautés grecque et turque.

La communauté russe prend racine au Monténégro. 14 000 ressortissants russes y ont un obtenu un titre de séjour et des milliers d’autres y résident avec un simple visa de tourisme. Ces exilés ont déjà ouvert plusieurs milliers d’entreprises, et tous excluent un retour en Russie. Reportage.

► Une revue de presse présentée en partenariat avec Le Courrier des Balkans

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne