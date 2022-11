Les débris d'une fusée chinoise obligent l'Espagne à fermer une partie de son espace aérien

L'Espagne a fermé brièvement une partie de son espace aérien ce vendredi 4 novembre en raison de débris d'une fusée chinoise qui ont traversé la zone et perturbé le trafic aérien au-dessus de plusieurs villes, dont Barcelone.

Publicité Lire la suite

Les vols ont été « totalement » suspendus pendant 40 minutes en Catalogne, dans le nord-est de l'Espagne, ainsi que dans d'autres régions du nord du pays, « en raison des risques associés au passage de l'objet spatial CZ-5B dans l'espace aérien espagnol », a tweeté la protection civile de Catalogne. La fermeture partielle de l'espace aérien a débuté à 9h38 locales (8 h 38 TU), a-t-on précisé de même source. Elle a été levée par la suite.

El Centre Nacional d'Emergències (CENEM) ha informat al CECAT de #ProteccioCivil que s'aixequen totes les restriccions a l'espai aeri associades al pas de l'objecte espacial CZ-5B https://t.co/6Lh3zUeW0r — Protecció civil (@emergenciescat) November 4, 2022

En conséquence, les vols au départ ou à destination de Barcelone, la capitale de la Catalogne, mais aussi Tarragone, Reus ou encore Ibiza, dans l'archipel méditerranéen des Baléares, ont subi des perturbations, a souligné le gestionnaire national des aéroports, Aena.

Risque faible d'atterrissage sur la terre ferme

La fusée Longue Marche 5B (CZ-5B) avait décollé ce lundi du sud de la Chine pour livrer le dernier module d'une station spatiale chinoise actuellement en construction. Des débris de cette fusée sont tombés dans l'océan Pacifique à 11h01 heure espagnole (10h01 TU), a indiqué le commandement spatial américain dans un tweet.

L'entrée dans l'atmosphère d'une fusée dégage une immense chaleur et entraîne des frictions, des segments pouvant alors brûler et se désintégrer, mais les plus gros engins, comme la Longue Marche-5B, peuvent ne pas être entièrement détruits. Le risque est alors que leurs débris atterrissent à la surface de la terre et causent des dommages, voire des victimes, même si ce risque est faible, la planète étant recouverte à 70% d'eau.

Ce n'est pas la première fois que la Chine perd le contrôle d'un objet spatial lors d'un retour sur Terre. En juillet, les restes d'une fusée chinoise étaient tombés dans la mer de Sulu, aux Philippines, ce qui avait provoqué l'ire de responsables américains, dont ceux de la Nasa, qui avaient reproché à Pékin de ne pas avoir partagé les informations sur la chute potentiellement dangereuse de ces débris.

En 2020, des débris d'une autre fusée Longue Marche s'étaient écrasés sur des villages en Côte d'Ivoire, provoquant des dégâts, mais sans faire de blessés. Le géant asiatique investit des milliards d'euros depuis plusieurs décennies dans son programme spatial.

(Avec AFP)

► À lire aussi : Débris spatiaux : quand le ciel nous «tombe sur la tête»

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne