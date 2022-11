Turquie oblige, changement de ton en Suède au sujet des Kurdes

Audio 01:15

Photo d'illustration : manifestation contre l'action militaire de la Turquie dans le nord-est de la Syrie, à Stockholm, en Suède, en octobre 2019. © AP - Fredrik Sandberg/TT

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Stockholm devrait prendre ses distances avec l'YPG, milice kurde des Unités de protection du peuple en Syrie. Voilà ce qu'a déclaré le nouveau ministre des Affaires étrangères suédois ce samedi 5 novembre, avant la visite en Turquie, mardi, du Premier ministre Ulf Kristersson. Le geste est voué à amadouer Ankara, qui bloque depuis mi-mai l'entrée de la Suède dans l'Otan. La Turquie demande à la Suède l'extradition d'un certain nombre de personnes qu'elle considère comme terroristes et c'est toute la communauté kurde de Suède, forte de 150 000 personnes, qui se sent prise en otage. Reportage au centre culturel kurde de la capitale suédoise.